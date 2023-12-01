В Москве и Санкт-Петербурге откроются Дни сербского кино

Показы пройдут в четырех кинотеатрах: "Иллюзион", "Москино Музейный", "Москино Салют" и "Ленфильм"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пять фильмов современного кинематографа Сербии покажут в Дни сербского кино, которые пройдут с 1 по 3 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскино".

"С 1 по 3 декабря Москва и Санкт-Петербург будут встречать Дни сербского кино, организованные "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ. Бесплатные показы пройдут в четырех кинотеатрах: "Иллюзион", "Москино Музейный", "Москино Салют" (Москва) и кинотеатр "Ленфильм" (Санкт-Петербург)", - говорится в сообщении.

Показы сербского кино станут ответным мероприятием на Russian Film Festival в Сербии, который прошел с 10 по 13 ноября в двух городах - Белграде и Нови-Саде. В России зрителей ждут шпионский триллер "Вера" режиссера Неделько Ковачича, драматические картины "Кристалл индиго" Луки Михайловича и "Святая Параскева-крест в пустыне" Александра Джуровича, а также ленты "Трехэтажная комедия" Сандры Митрович и "Лето, когда я научилась летать" Радивойе Андрича. Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Показы Дней сербского кино в Москве 1 декабря и в Санкт-Петербурге 2 декабря посетят исполнительница главной роли в фильме "Святая Параскева-крест в пустыне" Милена Предич, режиссер и сценарист ленты "Кристалл индиго" Лука Михайлович и продюсер фильма "Лето, когда я научилась летать" Милан Стоянович. "Дни сербского кино познакомят российских зрителей с современным сербским кинематографом, а также станут импульсом к развитию индустриального диалога между российскими и сербскими киноиндустриями", - отметили в "Роскино".

В "Роскино" также сообщили, что в рамках фестиваля сербские продюсеры примут участие в кинолокационном туре, где познакомятся с потенциальными локациями для съемок фильмов. 4 декабря представители сербской киноиндустрии обсудят с российскими коллегами возможности съемок в России.