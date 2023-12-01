В Петербурге откроется специальная программа "Кино в музее. Музей в кино"

Она объединит на одной площадке музейные институции, кинокомпании, кинофестивали, телеканалы, онлайн-кинотеатры, учебные и научные организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Специальная программа "Кино в музее. Музей в кино", которая откроется в Санкт-Петербурге 1 декабря, объединит на одной площадке музейные институции, кинокомпании, кинофестивали, телеканалы, онлайн-кинотеатры, учебные и научные организации для обсуждения роли музеев в медиапространстве и возможностей современных технологий для популяризации выставочной и научной деятельности, сообщили организаторы.

"Специальная программа "Кино в музее. Музей в кино" соберет на одной площадке экспертов в разных областях креативных индустрий: киностудий, медиа и музейных организаций. Участники впервые обсудят роль и перспективы совместных проектов, а также поделятся опытом и выработают инструменты популяризации музеев через кино и наоборот. Уверена, наша специальная программа может стать еще одним драйвером развития этой смежной области креативных индустрий", - привели в сообщении слова замгендиректора, директора по развитию новых направлений Киностудии имени Максима Горького Юлии Давыдовой.

Программа организована Киностудией Горького. Центральным событием станет конференция, первая часть которой будет посвящена музейным киноархивам, специальным кинопрограммам музеев, а также выставочным проектам об истории кинематографа. Во второй части эксперты обсудят, как музеи становятся героями фильмов и какое место занимает в их работе мультимедиа.

В рамках программы кинопоказов 2 декабря зрители смогут увидеть фильмы, съемки которых прошли в музеях мира. Программу откроет картина "Франкофония" Александра Сокурова, которая расскажет о судьбе коллекции произведений искусства и исторических реликвий Лувра во время фашистской оккупации. Московский музей AZ представит два фильма: "Дар Костаки" Елены Лобачевской о советском коллекционере Георгии Костаки и "Новый полет на Солярис" Ираклия Квирикадзе, посвященный ленте Андрея Тарковского и наследию советских художников-нонконформистов. Завершит программу показ картины Андрея Сильвестрова "Слепок" - проект, объединивший изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино.

Также 2 декабря состоится питчинг фильмов о музеях и презентация итогов лаборатории научного и исследовательского кино Science Film Lab.