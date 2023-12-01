В Кирове открыли историческое здание музея Циолковского после реставрации

Работы по восстановлению проводили в рамках подготовки к 650-летию города Кирова

КИРОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Реставрацию исторического здания, в котором жил основоположник космонавтики Константин Циолковский, завершили в Кирове в преддверии празднования 650-летия города, сообщается на сайте правительства области.

"В Кирове завершена реставрация здания, которое является объектом культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения "Дом, в котором в 1869-1873 годах и в 1876-1878 годах жил основоположник космонавтики Циолковский Константин Эдуардович". Работы по восстановлению проводились в рамках подготовки к 650-летию города Кирова", - говорится в сообщении.

Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики был открыт в Кирове в 1988 году по инициативе летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Виктора Савиных. В музее представлены две экспозиции: первая посвящена биографии великого ученого, а также его жизни в Вятке, вторая рассказывает об истории освоения космоса и вкладе уроженцев Кировской области в развитие космической отрасли страны.

В обновленном здании музея посетителям покажут Вятку, которая отражает времена детства и юности ученого, представят воссозданный интерьер гостиной, мастерскую ученого, документальные фото, расскажут об истории вятской авиации. Можно будет увидеть предметы современной авиапромышленности, которые изготавливаются на кировских предприятиях. В музее сохранена имитация центрального поста управления орбитальной станции "Салют", на прежнем месте находится спускаемый аппарат космического корабля "Союз Т-2".

Константин Эдуардович Циолковский родился 5 (17) сентября 1857 года в селе Ижевском Рязанской губернии в семье лесничего Эдуарда Игнатьевича Циолковского. В 1868 году семья переехала в Вятку, а через год, в возрасте 12 лет, его отдали в первый класс Вятской мужской гимназии. Учиться ему было трудно из-за глухоты, объяснения учителей он не слышал. В 1873 году Циолковского отчислили из гимназии, он уехал в Москву, но через три года он вернулся в Вятку.

Уже в 14-16 лет у юноши проявилась склонность к конструированию, он мастерил самодвижущиеся коляски и локомотивы, смастерил токарный станок, вытачивал детали к своим моделям, читал книги по математике, физике. Циолковский проводил опыты с бумажной моделью аэростата, наполненного водородом, думал над проектом машины с крыльями. В Вятке Константин Эдуардович провел в общей сложности около семи лет. В 1878 году семья Циолковских переехала в Рязань, а позднее Циолковский жил и работал в Калуге.