В Приангарье за год на 42% выросло количество проданных билетов по "Пушкинской карте"

По словам заместителя министра культуры региона Руслана Дячука, наибольшей популярностью у обладателей "Пушкинской карты" пользуются мастер-классы, лекции, интерактивные занятия, спектакли, выставки в областных музеях, кинопоказы

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Количество проданных билетов на культурные мероприятия по "Пушкинской карте" в Иркутской области в 2023 году выросло на 42% по сравнению с прошлым годом и превысило 467 тыс. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра культуры региона Руслан Дячук.

"В Иркутской области по федеральной программе "Пушкинская карта" с начала 2023 года держатели "Пушкинской карты" приобрели 467 841 билет. За аналогичный период 2022 года - 328 039 билетов", - сообщил замминистра.

По его словам, наибольшей популярностью у обладателей "Пушкинской карты" пользуются мастер-классы, лекции, интерактивные занятия, спектакли, выставки в областных музеях, кинопоказы.

В 2022 году в Иркутской области участниками программы были 237 учреждений культуры, в этом году их количество выросло до 249.

"Пушкинская карта" позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей. Программа стартовала в сентябре 2021 года.