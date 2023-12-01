В Казахстане вышли мемуары Нурсултана Назарбаева

В книге бывшего лидера республики, в частности, рассказывается о событиях января 2022 года

АСТАНА, 1 декабря. /ТАСС/. Мемуары бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева вышли в свет 1 декабря, когда в республике отмечается День первого президента республики. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь экс-главы страны Айдос Укибай.

"Сегодня в свет вышли мемуары Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

На сайте первого президента говорится, что книга поступила в продажу в сетях книжных магазинов "Меломан" и "Алматыкитап". "Воспоминания Нурсултана Назарбаева предоставляют читателю уникальный шанс взглянуть на историю независимого Казахстана глазами человека, стоявшего у истоков современной казахской государственности. В своих мемуарах, сочетающих историческую точность и личное отношение, Нурсултан Назарбаев делится воспоминаниями о своем жизненном пути, периодах становления и развития страны. Книга рассказывает о сложных и эпохальных политических событиях, масштабных экономических преобразованиях, международных отношениях и стратегических решениях, принятых во время нахождения Нурсултана Назарбаева у власти", - говорится в сообщении.

Книга примечательна и тем, что в ней Назарбаев впервые откровенно рассказывает о своей семье и делится своими взглядами на трагические события января 2022 года.

Январские беспорядки

По данным местного новостного портала Orda, в мемуарах, в частности, Назарбаев рассказал, что штаб казахстанского банкира и оппозиционера Мухтара Аблязова в период январской трагедии прошлого года располагался в Киеве.

"Подготовка к государственному перевороту, как выяснилось, проходила в течение 2021 года. <...> Истинное лицо радикальной оппозиции окончательно раскрылось в ходе трагических январских событий 2022 года. С самого начала протестных акций Аблязов подбрасывал лозунги, призывающие протестующих к "координации действий". В обращении к митингующим через Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской - прим. ТАСС) был указан код украинских операторов. Как выяснилось, созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве. Он открыто говорит о своей причастности к кровопролитию. Говорит с гордостью и удовлетворением. Страдания людей воспринимает как свою победу в политике", - цитирует издание книгу первого президента Казахстана.

В начале января 2022 года на фоне беспорядков в Казахстане Аблязов в интервью агентству Reuters заявил, что "протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать". Он также утверждал, что намерен вернуться в Казахстан, чтобы возглавить "временное правительство", если протест "достигнет правильного охвата".

Участники январских беспорядков нападали на полицейских и военных. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. До конца января ситуацию удалось стабилизировать и отменить режим ЧП. По данным властей, погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

Личная жизнь

Ранее Orda также опубликовала отрывок из мемуаров, в котором Назарбаев впервые рассказал, что у него есть два сына, родившихся в неофициальном браке. В частности, говорится о том, что бывший президент республики сочетался браком по мусульманскому обычаю с женщиной по имени Асель. Она якобы родила ему двух сыновей - в 2005 году родился Тауман, а в 2008 году появился Байкен. При этом официальная жена Назарбаева Сара, как следует из приведенного фрагмента книги, отнеслась к этой ситуации с пониманием.

У Нурсултана и Сары Назарбаевых три дочери: Дарига, Динара и Алия. Ранее о наличии сыновей у первого президента Казахстана не сообщалось.

Согласно информации портала, в книге бывший глава государства прокомментировал и ситуацию вокруг своих родственников и близких, которые утратили прежние позиции после январских событий 2022 года. "Если бы я сказал, что одинаково радовался всем шагам, предпринятым Касым-Жомартом Токаевым после январских событий, то это было бы неправдой. Все мы люди. К тому же весьма трудно со стопроцентной объективностью воспринимать строгие решения, принятые по отношению к твоему окружению и близким родственникам. И все же как человек, некогда развернувший процесс строительства правового общества и преодолевший на этом пути много трудностей, испытания, пришедшиеся на долю отдельных моих родственников, я считаю суровым уроком не только для них, но и для всех, кто находится во властных структурах нашего государства. <...> Должен признаться, что моя природная доброта и доверчивость подвели меня. Президент должен быть справедливым, но жестким и требовательным к кадрам, которых назначил, особенно к родственникам. За вышеперечисленные кадровые ошибки до сих пор переживаю", - признался Назарбаев.

Отмена закона о первом президенте

В феврале Токаев подписал закон "О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы (лидер нации - прим. ТАСС)". Этот закон регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи.

"Данный закон ("О первом президенте Республики Казахстан - елбасы" - прим. ТАСС) принят 20 июля 2000 года. Он был инициирован Гражданской партией, а разработчиком закона считался депутат Мажилиса (нижней палаты - прим. ТАСС) парламента Рахмет Мукашев. С инициативой принятия конституционного закона "О лидере нации" 5 мая 2010 года выступили депутаты Мажилиса парламента Розакуд Халмурадов, Амзебек Жолшибеков и Светлана Ферхо. 13 мая 2010 года закон был принят обеими палатами парламента и представлен мне на подпись. Я не подписал его, потому что с самого начала был против. 14 июня 2010 года (то есть по истечении месяца) закон, скрепленный подписями спикеров палат парламента и премьер-министра, считался принятым. Эти два факта (о переименовании Астаны и закон "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы") привожу еще раз, чтобы сказать, что я отношения к ним не имел. И не испытываю волнения по этому поводу. Пусть волнуются те законодатели, которые сегодня говорят одно, а завтра - ровно наоборот", - цитирует Назарбаева портал Orda.

Статус праздника

В Казахстане 1 декабря отмечается День первого президента. Он был учрежден в 2011 году, а впервые его отпраздновали 1 декабря следующего года. Дату для этого дня назначили неслучайно - 1 декабря 1991 года Назарбаев был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах.

В октябре сентябре 2022 года Токаев подписал закон, исключающий День первого президента страны из списка государственных праздников. Теперь этот день не является выходным и отмечается по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иными датами, обладающими высоким общественно значимым потенциалом.

83-летний Назарбаев 30 лет занимал пост руководителя республики. В 2019 году он заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике.

В соответствии с конституцией полномочия главы государства были тогда возложены на Токаева как председателя Сената (верхней палаты парламента). В июне 2019 года Токаев одержал победу на президентских выборах. В ноябре 2022 года на внеочередных выборах он был вновь избран президентом Казахстана.