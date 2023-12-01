В конкурс международного фестиваля "Дни короткометражного кино" вошло более 20 фильмов

Фестиваль пройдет с 13 по 15 декабря в Москве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль "Дни короткометражного кино", также известный как Short Film Days, объявил конкурсную программу. В нее вошел 21 фильм из России, Ирана, Финляндии и Киргизии, сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

Фестиваль короткометражного кино пройдет с 13 по 15 декабря в Москве, уточнили организаторы.

"В этом году фестивалю "Дни короткометражного кино" исполняется 10 лет, и в юбилейный год мы внесли несколько изменений. В частности, зрители и жюри оценят единую программу, в которую вошел 21 игровой, документальный и анимационный короткометражный фильм. В этом году проект проводится Фондом поддержки регионального кинематографа, который представит четыре фильма во внеконкурсной программе и 11 фильмов в рамках "эха" фестиваля. Также в рамках специальной программы к юбилею будут показаны хиты смотра за последние пять лет", - цитируют организаторы генерального продюсера фестиваля Дмитрия Якунина.

В основном конкурсе представлены короткометражки из России, Ирана, Финляндии и Киргизии, из них - 11 премьер. Так, в игровом кино на победу претендуют киноленты "Прическа" Артема Захарьяна, "Черное" Виктории Дегтевой, "Дорога в облака" Ивана Соснина, "Дураками" Георгия Батариели и другие. Также в шорт-листе представлены документальные и анимационные работы. Всего на фестиваль поступило более 400 заявок из семи стран - России, Латвии, Казахстана, Коста-Рики, Ирана, США и Киргизии.

Жюри фестиваля

Оценит фильмы конкурсной программы профессиональное жюри, в которое вошли режиссер и сценарист Владимир Котт, генеральный директор Московского международного кинофестиваля Наталья Семина, генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, кинодраматург Дмитрий Лемешев, директор по контенту и дистрибуции "МТС медиа/KION" Мария Смирнова, директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев и актрисы Анна Котова и Софья Лебедева. Председателем жюри стал кинооператор народный артист России Игорь Клебанов.

На торжественном открытии гостям покажут документальный мюзикл "Громко и нежно - внимание брусника!" режиссера Кирилла Алехина об одноименной музыкальной группе из Екатеринбурга. "Эхо" фестиваля стартует в самую короткую ночь в году - 21 декабря - и продлится до 31 января 2024 года.

Международный фестиваль "Дни короткометражного кино" (Short Film Days) проводится Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России. В период с 2014 по 2021 год проект носил название "Всероссийская акция "День короткометражного кино" (Short Film Day). Начиная с 2022 года проект, получив статус международного фестиваля, стал известен как "Дни короткометражного кино" (Short Film Days).