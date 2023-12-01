СМИ: неизвестное ранее полотно Рубенса выставят на аукцион в Варшаве

Речь идет о картине "Святое семейство"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Неизвестное ранее полотно голландского живописца Питера Пауля Рубенса (1577-1640) "Святое семейство" выставит на торги в Варшаве аукционный дом Polswiss Art. Об этом сообщает агентство РАР.

"Исследования показали, что это неизвестная [ранее] картина, пока не включенная в каталог произведений Питера Пауля Рубенса. Без сомнения, это выходит за рамки рынка [предметов] искусства и вызовет интерес в польских и иностранных научных кругах", - цитирует РАР представителя Polswiss Art Мажену Карпиньскую.

Как сообщается, картина была куплена в Вене одним из польских коллекционеров, причем ни продавец, ни покупатель не имели представления о том, какой ценностью она является. Проведенные позже исследования с применением самых современных технических методов показали, что полотно не просто было написано в мастерской Рубенса, но принадлежит кисти живописца.

На картине "Святое семейство" художник изобразил младенца Иисуса, сидящего на коленях Девы Марии, за спиной которой стоит святой Иосиф, трогающий одной рукой свою бороду. Предполагается, что Рубенс написал эту картину в 1630 году в Амстердаме.

В настоящее время полотно находится в Польше в одной из частных коллекций. На торги его выставят 12 декабря.

Примерная стоимость лота оценивается в 4-6 млн злотых (примерно $1 млн - $1,5 млн).