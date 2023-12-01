В Калужской области представили рукописное предисловие к книге с подписью Жукова

Выставка "Помним о маршале" в филиале Музея Победы в Жукове продлится до 24 декабря

КАЛУГА, 1 декабря. /ТАСС/. Рукописное предисловие к книге "Воспоминания и размышления" Георгия Жукова с его подписью от 28 января 1968 года впервые показали на выставке "Помним о маршале", которая открылась в филиале Музея Победы в Жукове Калужской области, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Сегодня в музее проходят праздничные мероприятия, посвященные 127-й годовщине со дня рождения маршала. На выставке впервые представляют рукописное предисловие к книге "Воспоминания и размышления" Георгия Жукова с его подписью от 28 января 1968 года, эскиз "Маршал Г. К. Жуков на коне" Николая Владимировича Колупаева, подаренный калужскому филиалу Музея Победы к открытию в 1995 году", - рассказала собеседница агентства, добавив, что выставка продлится до 24 декабря.

Также впервые представили памятную сувенирную медаль "50 лет Вооруженных сил СССР" с удостоверением на имя Георгия Жукова от 23 февраля 1968 года. Всего в экспозицию вошли около 100 экспонатов, в том числе личные вещи Георгия Жукова, подарки полководцу, сувениры, портреты маршала.

В память о полководце прошел торжественный митинг в Стрелковке Калужской области. У памятника Г. К. Жукову выступила правнучка маршала Варвара Ерохина. Почетные гости посетили экскурсию по воссозданному родительскому дому полководца и возложили цветы к памятнику. Кроме того, в этот день в филиале Музея Победы в Жукове Калужской области школьники примут участие в соревновательных программах. В рамках интеллектуальной игры "Битва умов" учащиеся покажут свои знания в области истории Великой Отечественной войны, в частности - боевого пути Георгия Жукова.