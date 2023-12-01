Шемякин: проводить выставки на Западе сложно из-за негатива в отношении художников из РФ

По словам художника, русская интеллигенция должна отстаивать свои позиции, поскольку западная культура теряет очень много из-за отмены русских деятелей искусства

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Организация зарубежных выставок для российских художников усложнилась из-за негативного отношения политических властей западных стран, считает советский, американский и российский художник Михаил Шемякин.

"С выставками сложно, потому что сейчас в связи с санкциями Запад ведет себя по отношению к русской интеллигенции безобразно. Не только к русской интеллигенции, даже к простому народу", - отметил он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу его новой книги "Моя жизнь: до изгнания".

По мнению Шемякина, русская интеллигенция должна отстаивать свои позиции, поскольку западная культура теряет очень много из-за отмены русских деятелей искусства. "Я вам скажу, что сама интеллигенция французская, с которой я иногда сталкиваюсь, - я уже не говорю об американской - они все, конечно, предрасположены и с симпатией относятся ко всему, что творится в России в области искусства. Но управляют всем политика и чиновники", - добавил он.

Михаил Шемякин - скульптор, художник, музыкант, автор множества памятников и скульптур по всему миру, постановщик балетных и драматических спектаклей. Был выдворен из СССР в 1971 году. Возвращение на Родину произошло через 18 лет. Является гражданином США, живет в Париже, приезжает в Россию и работает в стране.