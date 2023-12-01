В "Роскино" заявили, что продюсеры Индии готовы расширять совместное кинопроизводство с РФ

В пресс-службе "Роскино" сообщили, что "российскими фильмами заинтересовались дистрибьюторы и международные кинофестивали"

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 декабря. /ТАСС/. Российские производители фильмов, сериалов и анимации успешно приняли участие в крупнейшем южноазиатском кинорынке Film Bazaar 2023, который прошел параллельно с состоявшимся в Гоа 20-28 ноября 54-м Международным кинофестивалем Индии (International Film Festival of India, IFFI).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскино", "индийские продюсеры готовы расширять совместное кинопроизводство с Россией", "российскими фильмами заинтересовались дистрибьюторы и международные кинофестивали".

Всего в мероприятии приняли участие 1 250 представителей из 36 стран. Россию представляли 11 компаний под брендом Russian Content Worldwide, а также участники стенда Filming Locations in Russia ("Продвижение российских регионов как кинолокаций"). Свои фильмы, сериалы и анимацию на Film Bazaar представили "Арт Пикчерс Дистрибьюшн", ГК "Планета Информ", компания "Баббл Студиос", "Киностудия КИТ", "ИГМАР", "Медиа-Телеком", "Пан-Атлантик Студио", кинокомпания "Мечта", Ассоциация женщин-кинопродюсеров, анимационная студия "Воронеж", ГК "Рики".

Ассоциация женщин-кинопродюсеров, которая впервые была представлена на таком мероприятии, по результатам участия в рынке рассматривает несколько проектов для копродукции с рядом индийских компаний.

Многие индийские компании проявили интерес к новому проекту "Пан-Атлантик Студио" - фильму "Жемчуг", съемки которого частично пройдут в Индии. Эта картина расскажет историю о девочке Марте по прозвищу Мартыха-Махараджа из ханты-мансийского детдома, которая обожает индийское кино и мечтает поехать в эту сказочную для нее страну. Режиссером фильма выступит Тина Баркалая.

"Российским контентом активно интересовались и представители международных кинофестивалей. Так, по итогам переговоров, спортивная драма "Начать сначала" кинокомпании "Мечта" будет представлена в основном конкурсе Международного кинофестиваля Ajanta-Ellora International Film Festival, который пройдет с 3 по 7 января 2024 года в городе Аурангабад", - сообщили в "Роскино".