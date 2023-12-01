"Десять лет счастья": как Владимир Урин руководил Большим театром

Владимир Урин назвал время своей работы "десятью годами счастья". Возглавляя Большой, он считал своей задачей сохранение этого театра как одного из символов страны. Вспоминаем, как складывалась карьера Урина и чем запомнилось его руководство Государственным академическим Большим театром (ГАБТ).

Владимир Урин родился 19 марта 1947 года в Кирове. Учился на актерском отделении Кировского училища искусств, затем — на режиссерском факультете Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, а после третьего курса перевелся на режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры им. Н.К. Крупской, диплом которого получил в 1971 году. В 1985 году окончил театроведческий факультет Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне ГИТИС).

В ГИТИСе его называют первоклассным профессионалом, четко знающим свое дело. "За его плечами десятки успешных национальных и международных театральных проектов, прославляющих Россию", — подчеркнули в вузе, поздравляя Урина с юбилеем в 2022 году.

Посвятил жизнь театру

Урин прошел службу в армии. Затем вернулся в родной город, где стал заведующим труппой Кировского театра юного зрителя. С 1973 года работал директором этого театра. В 1981 году переехал в Москву и возглавил Кабинет детских и кукольных театров Всероссийского театрального общества (ныне Союз театральных деятелей РФ, СТД). В 1987–1996 годах дважды избирался секретарем правления СТД, одновременно выполнял штатные обязанности заместителя председателя (1981–1991) и первого заместителя председателя (1991–1996) организации. В 1995 году занял пост гендиректора Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. С 9 июля 2013 года являлся генеральным директором Государственного академического Большого театра. С 2009 года преподает в Школе-студии МХАТ, занимает должность заведующего кафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств.

"Весь путь короткий: на самом деле, четыре места работы. Причем попросился я только в одно место — в Кировский ТЮЗ, во все остальные организации меня позвали", — сказал Урин в интервью ТАСС.

Поздравляя Урина с 75-летием, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что почти пять десятилетий он занимал ответственные посты. "Вы посвятили жизнь театральному искусству. Без малого пять десятилетий занимая ответственные посты, вы снискали любовь и уважение зрителей и коллег своим профессионализмом и целеустремленностью", — написал патриарх в поздравлении.

Отвечая на вопрос, чем он гордится и какие ситуации оставили болезненный след в его судьбе, Урин признался, что в жизни были ошибки. "Корить себя за это бессмысленно, потому что это часть моей жизни. Я такой. Но я все-таки старался, будучи руководителем, настолько, насколько у меня получалось, понимать людей, пытаться вникнуть в их проблемы. Если была возможность помочь, помогал", — отметил он.

19 марта 2023 года Урину исполнилось 76 лет. Он заслуженный деятель искусств РФ, награжден орденами Почета, Почетного легиона (Франция), Восходящего солнца III степени (Япония). Является лауреатом Международной премии им. К.С. Станиславского, Российской национальной актерской премии "Фигаро" им. Андрея Миронова.

"Сложное время выпало не только на мою долю, оно выпало на долю всех. Я понимаю, с какими проблемами и трудностями сегодня сталкивается любой руководитель. <…> Похоже, что настало время серьезно заняться "импортозамещением", дать возможность максимально пробовать свои силы, петь, сочинять спектакли отечественным постановщикам, привлекать к работе молодые дарования", — говорил гендиректор, когда западные страны стали разрывать контракты с Россией.

В театре праздник должен быть каждый день

Под руководством Владимира Урина Большой театр пережил пандемию, из-за которой свое 245-летие ГАБТ отмечал в рабочем режиме. Когда театр столкнулся с новыми вызовами на фоне так называемой отмены русской культуры на Западе, Урин сообщал, что коллектив будет очень тщательно готовиться к перестройке всего организма Большого театра, тем более что пост покинул музыкальный руководитель и главный дирижер театра Туган Сохиев.

Урин рассказывал, что старательно взвешивает все обстоятельства и учитывает мнение коллег, которым доверяет как профессионалам, прежде чем принять какое-то решение. Отвечая на вопрос о новом главном дирижере ГАБТа, он отметил: "Если нужно, я собираю директорат, всех своих замов и выслушиваю все точки зрения, аккумулирую. Я почти всех знаю, кто может быть в кругу предполагаемых музыкальных руководителей. Этот круг не очень широк. Это вопрос не только таланта, соответствия масштабу Большого театра и того человека. Важна совместимость с коллективом оркестра и оперной труппой. Это вопрос художественного авторитета. От этого будет зависеть атмосфера в коллективе, насколько этому человеку будут доверять. Торопиться не будем, будем смотреть, пробовать, обсуждать".

При Урине было запущено строительство филиала ГАБТа в Калининграде. Как рассказывал гендиректор, в этом театре будут свои артисты, а Большой театр будет помогать им в постановке спектаклей, особенно на первом этапе. "Но там должна сложиться своя труппа и свой репертуар — не спектакли Большого театра", — сказал он.

Также во время руководства Урина у театра появилась Камерная сцена им. Б.А. Покровского. В 2018 году эту площадку объединили с Большим театром. До этого она существовала как авторский музыкальный театр, созданный в 1970-е годы оперным режиссером Борисом Покровским. Были поставлены яркие спектакли, театр осуществил ряд совместных постановок с зарубежными коллегами. Началась подготовка к празднованию 250-летия ГАБТа. В программу празднования вошли более 40 мероприятий.

"В театре, если говорить серьезно, праздник должен быть каждый день. Это безумно трудно, но для тех людей, которые приходят в Большой театр, это должно быть именно так. Вот в этом рабочем ритме мы и живем", — отмечал Урин.