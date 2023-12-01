Режиссеры из Узбекистана снимут видеоальманах о Севере на фестивале Arctic open

Премьерный показ фильмов пройдет 10 декабря

АРХАНГЕЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Кинолаборатория "Арктическая жара" открылась в Северном Арктическом федеральном университете в рамках образовательной программы кинофестиваля Arctic open. Как сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля, в ходе проекта молодые режиссеры из Узбекистана и операторы из Архангельской области снимут пять короткометражных фильмов о Севере.

"Лаборатория "Арктическая жара" - экспериментальная образовательная программа VII международного кинофестиваля Arctic open. Студенты-кинорежиссеры из Узбекистана и видеооператоры Архангельской области создадут видеоальманах на местном материале с локальным контекстом. Это будет пять короткометражных фильмов", - сказали в пресс-службе.

Ведущие мастера курса - кинорежиссер и сценарист Юсуп Разыков и оператор Юрий Михайлишин. Юсуп Разыков - узбекский и российский кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан. Юрий Михайлишин - оператор, член Союза кинематографистов Молдавии, живет и работает в Москве. С Архангельском и Арктикой узбекских режиссеров будут знакомить архангельские экскурсоводы и краеведы Влад Дреко и Марина Титова.

Заочный этап курса проходил в октябре и ноябре. В Архангельске пройдут съемки и монтаж. "Для моих студентов это на самом деле грандиозное испытание. Потому что здесь не только погодные условия экстремальные, но и работа в таком темпе, работа с практически незнакомым, неизученным материалом. Эта работа многое проявит в вас, многому научит", - сказал на открытии лаборатории Разыков.

Премьерный показ фильмов пройдет 10 декабря. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив Губернаторским центром Архангельской области. VII международный кинофестиваль Arctic open состоится в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске с 7 по 10 декабря.