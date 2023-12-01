В Мариинке заявили, что Гергиев грамотно распределит внимание между Москвой и Петербургом

В театре отметили, что в ближайшей афише дирижер фигурирует три-пять раз в неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Валерий Гергиев быстро и грамотно распределит свое внимание между Москвой и Петербургом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

"Валерий Абисалович [Гергиев] был и остается художественным руководителем - директором Мариинского театра. В ближайшей афише Мариинского театра Валерий Абисалович заявлен за дирижерским пультом три-пять раз в неделю. Нет никаких сомнений, что маэстро быстро и очень грамотно распределит свое внимание между двумя столицами", - сказали в пресс-службе Мариинки.

В театре добавили, что искренне рады возможности "более тесно сотрудничать с московскими коллегами" и поздравляют команду Большого театра с этим назначением.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию. Гергиев также является художественным руководителем и директором Мариинского театра.