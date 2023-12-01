В Якутске фестиваль короткометражного кино открылся фильмом "Тропа"

Картина рассказывает об истории отношений семьи, в которой муж одержим идеей прорубить тропу через горы

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Третий региональный фестиваль короткометражных фильмов "Республика кино", призванный открывать новые имена в якутском кинематографе, открылся в Якутске. В этот день организовали показ фильма "Тропа" режиссера Михаила Кулунакова в кинотеатре "Лена", передает корреспондент ТАСС.

Старт фестивалю дал директор государственной национальной кинокомпании "Сахафильм" Алексей Егоров. Он принял участие в церемонии удара бубна: шаманский бубен является талисманом фестиваля.

Лента "Тропа" в этом году стала победителем конкурса игрового кино на VII Международном кинофестивале "Евразийский мост". Картина рассказывает об истории отношений живущей в долине семьи, где муж одержим идеей прорубить тропу через горы. Для презентации фильма в Якутск приехала актриса Лия Санаа, исполнившая главную женскую роль в картине "Тропа". "Для нас, для нашей команды - это большая честь и радость открывать ваш фестиваль нашим фильмом. <...> Я очень надеюсь, что наш фильм вам понравится. Это история о любви, о поддержке, о семье, о мужчине и женщине. Приятного просмотра", - обратилась она к зрителям перед кинопоказом.

Вход на сеанс был свободный. Как отметил Кулунаков, видеообращение которого показали в ходе открытия фестиваля, фильм "Тропа" - первый полнометражный фильм на алтайском языке. "Кино большое начинается с короткого метра, с маленького шага начинается большой шаг. Для меня большая радость и честь показать в рамках открытия фестиваля наш фильм "Тропа". Для нас это знаковый и важный фильм. <…> Когда мы начинали, мы говорили, что это будет фильм-обряд для нас самих, фильм, который должен будет "прорубить" дорогу, открыть путь", - сказал он.

Фестиваль привлечет свыше 30 участников, рассказала ТАСС председатель отборочной комиссии фестиваля Анастасия Питель. Заявки принимались в нескольких категориях: игровой фильм, документальный фильм, анимационный фильм и социальный видеоролик. Хронометраж - до 30 минут. Участники прибудут из различных районов Якутии, в том числе арктических. "Фестиваль пройдет с 1 по 4 декабря. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы наших якутских кинематографистов и приглашенных членов жюри из Киргизии и Москвы", - рассказала Питель. Участникам расскажут о работе художника по костюмам, операторской работе, подготовке к съемкам исторического кино.

Республиканский фестиваль короткометражных фильмов "Республика кино" прошел впервые в 2021 году. Организатор фестиваля - кинокомпания "Сахафильм" при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Основной площадкой фестиваля выступит исторический парк "Россия - моя история" в Якутске.