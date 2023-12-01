На выставке в Белгороде показали работы советских мастеров книжной иллюстрации

Экспозиция насчитывает более 100 графических листов

БЕЛГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Выставка, рассказывающая об истории развития книжной иллюстрации в Советском Союзе, открылась в пятницу в Белгороде. Самый ранний экспонат выставки датирован 1929 годом, рассказала ТАСС директор Белгородского государственного литературного музея Инна Климова.

"Все графические листы, которые представлены, имеют самостоятельную ценность. Они систематизированы по тенденциям советской книжной иллюстрации. Самый старший экспонат датируется 1929 годом, большинство иллюстраций сделаны в 80-е годы. Все графические листы получены из коллекции Международной конфедерации союзов художников. Они позволяют нам достаточно полно представить историю развития графического искусства и книжной иллюстрации. В нашей стране книги выходили огромными тиражами и очень быстро расходились, потому что были очень хорошо оформлены", - считает Климова.

По мнению организаторов выставки "Советская иллюстрация: школы, имена, тенденции", книжные иллюстрации сыграли важную роль в формировании образа Советского Союза как "самой читающей страны в мире".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры, всего в экспозиции более 100 иллюстраций, которые хранятся в фондах Белгородского государственного художественного музея и Белгородского государственного литературного музея. Это лишь небольшая часть собрания книжной графики, которая была передана в белгородские музеи по решению Министерства культуры Российской Федерации. "У посетителя есть возможность сравнить различные школы и подходы к иллюстрированию литературного произведения, оценить индивидуальность каждого художника, понять, насколько выбранный иллюстратором изобразительный язык соответствует литературному произведению", - отметили в пресс-службе.

Выставка "Советская иллюстрация: школы, имена, тенденции" будет работать до 25 февраля.