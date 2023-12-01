Дирижер, который всегда в пути: вехи творчества Валерия Гергиева

Валерий Гергиев будет совмещать новую должность в Большом театре со своей текущей работой в качестве художественного руководителя и гендиректора Мариинского театра, который он возглавляет с 1988 года.

"Отцу хотелось, чтобы сын был знаменитым на весь мир"

Народный артист России Валерий Гергиев — дирижер с мировым именем. При этом его талант проявился еще в детстве. В музыкальной школе города Орджоникидзе (ныне Владикавказ) специально для него был впервые открыт дирижерский класс, где Гергиев занимался под руководством Анатолия Брискина, ученика профессора Ленинградской консерватории Ильи Мусина. Потом и сам Валерий попал в класс Мусина, став одним из любимых его учеников. Другой ученик профессора — Юрий Темирканов, возглавлявший тогда Кировский (ныне Мариинский) театр, также сыграл большую роль в профессиональном становлении студента Гергиева, пригласив его на работу в театр. Благодарную любовь к этим двум своим наставникам Валерий Гергиев несет через всю жизнь.

Как вспоминает сестра дирижера Лариса Гергиева, "имя сыну отец дал в честь Валерия Чкалова, потому что это был великий летчик, и отцу хотелось, чтобы сын был знаменитым на весь мир".

Отдых за дирижерским пультом

Судя по стремительной биографии маэстро, он вполне соответствует своему имени, проводя в гастрольных турах по миру значительную часть времени на борту самолетов. И это тоже своеобразный феномен, поскольку Гергиев постоянно держит форму, несмотря на резкую смену часовых поясов. О его работоспособности ходят легенды, однако сам маэстро по этому поводу говорил, что за дирижерским пультом он отдыхает, больше утомляясь от административных дел.

Под его руководством Кировский театр вернул исконное имя — Мариинский, став одним из самых гастролирующих в мире. Репертуар труппы за последние десятилетия значительно обогатился произведениями Джузеппе Верди и других итальянских классиков, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева. Особое место в афише театра занимает творчество Рихарда Вагнера, в том числе его грандиозная тетралогия "Кольцо нибелунга". Из ныне здравствующих классиков Валерий Гергиев творчески и дружески связан с Родионом Щедриным, написавшим к юбилею дирижера оперу "Левша".

Вехи творческого пути Валерия Гергиева простираются на всю Россию — каждый сезон он дает десятки концертов от столицы до Дальнего Востока. Филиалы Мариинского театра открылись во Владикавказе и Владивостоке, где значительно оживилась театральная жизнь.

За пределами театра

Гергиев известен и сотрудничеством с именитыми кинорежиссерами. Так, он исполнил эпизодическую роль в фильме Александра Сокурова "Русский ковчег" (2002). Гергиев и оркестр Мариинского театра записали оригинальную музыку, которая звучала в фильме Алексея Учителя "Матильда". Режиссер также объявлял о планах сотрудничества с маэстро в работе над предстоящей картиной о Дмитрии Шостаковиче, который, по словам Учителя, является одним из любимых композиторов Гергиева.

Среди зарубежных друзей Гергиева — испанский певец Пласидо Доминго, с которым они сошлись не только как музыкальные деятели, но и как страстные футбольные болельщики. Известно, что Гергиев болеет за владикавказскую "Аланию" и петербургский "Зенит".

Первым из дирижеров страны Валерий Гергиев стал Героем Труда Российской Федерации. Санкт-Петербург, Тулуза, Лион, Нью-Йорк и Владикавказ назвали его своим почетным гражданином, имя дирижера носит Владикавказский колледж искусств.