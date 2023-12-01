Мацуев назвал историческим событием назначение Гергиева гендиректором Большого театра

Пианист пожелал народному артисту здоровья и больших результатов на новом поприще

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Назначение народного артиста РФ, худрука Мариинского театра Валерия Гергиева на пост генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России является историческим событием как для самого театра, так и для всей российской культуры. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС народный артист России пианист Денис Мацуев.

"Это, безусловно, историческое событие для всей нашей культуры и для Большого театра, конечно, тоже. Пришел удивительный человек, фантастического масштаба дарования Валерий Абисалович, с которым мы близко творчески дружим, да и по-человечески тоже, уже около 20 лет. Это пока нельзя назвать новой эрой, хотя, безусловно, Гергиев, который берет тот или иной проект, по-другому не может. Он всегда полностью погружен в процесс, с невероятной отдачей творческой, артистической и организационной", - сказал он.

Мацуев пожелал Гергиеву здоровья и больших результатов на новом поприще. "Всему коллективу моего любимого Большого театра - новых неиссякаемых творческих побед. Уверен, так оно и будет: мы будем ждать от каждой труппы новых открытий, новой афиши, новых премьер и невероятной отдачи, как это всегда и было в Большом", - добавил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу подписал распоряжение о назначении Гергиева генеральным директором Большого театра на пять лет. Предыдущий руководитель Большого театра Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию.

Гергиев в 1988 году занял должности главного дирижера Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинского театра) и художественного руководителя его оперной труппы. В 1996-м указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен художественным руководителем - директором Мариинского театра, возглавил оркестр, а также оперную и балетную труппы.

Президент России Владимир Путин 25 марта 2022 года предложил Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров по примеру Дирекции императорских театров.