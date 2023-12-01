"Ленфильм" планирует создать собственный музей кино

Генеральный директор Федор Щербаков отметил, что студия за последние годы заметно преобразилась, появилось много новых экспонатов, новых элементов оформления пространства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Петербургская киностудия "Ленфильм" планирует в перспективе создать собственный музей кино. Об этом сообщил ее генеральный директор Федор Щербаков.

"Киностудия "Ленфильм" меняется, мы открываемся людям и действительно нацелены на то, чтобы это было большим общественным пространством, чтобы наше наследие - а оно очень большое - служило всем нашим гостям. Надеюсь, в какой-то момент мы создадим полноценный музей кино. Киностудия "Ленфильм" этого очень заслуживает", - сказал Щербаков в своем онлайн-обращении к участникам конференции, организованной в рамках специальной программы "Кино в музее. Музей в кино".

По словам гендиректора, студия за последние годы заметно преобразилась, появилось много новых экспонатов, новых элементов оформления пространства. "В самое ближайшее время мы надеемся открыть для гостей новые помещения "Ленфильма", в том числе работаем над экспозицией в проекционной директорского кинозала. В планах - большая постоянная экспозиция, рассказывающая о мастерах Ленинградской школы кино, преобразование богатого архива киностудии", - привела комментарий Щербакова пресс-служба киностудии в ответ на запрос журналистов. "О получении официального статуса музея мы пока не думали, но не исключаем такой возможности в будущем, конечно", - добавил он.

Специальная программа "Кино в музее. Музей в кино" организована Киностудия Горького в рамках Международного фестиваля научного и исследовательского кино "Мир знаний" в партнерстве с киностудией "Ленфильм".