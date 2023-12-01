Абдразаков ожидает, что Гергиев продолжит традицию и вложит душу в свою работу в ГАБТ

Оперный певец отметил, что "при каждом руководителе театр переживает особый неповторимый период"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков ожидает, что Валерий Гергиев на посту гендиректора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России продолжит традицию и вложит частичку души в эту работу.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию. Гергиев также является художественным руководителем и директором Мариинского театра.

"Мне довелось выступать на сценах и Большого, и Мариинского театров, за что я очень благодарен судьбе! При каждом руководителе театр переживает особый неповторимый период, ведь каждый из них вкладывает частичку своей души и именно тогда мы видим торжество искусства. <…> Я уверен, что Валерий Абисалович [Гергиев] как никто другой сможет не только продолжить традицию, но и всех нас еще удивить!" - отметил артист.

Валерий Гергиев родился в 1953 году в Москве, окончил Ленинградскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова). В 1977 году начал работу в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр). В 1988 году занял должности главного дирижера театра и художественного руководителя его оперной труппы. Является худруком - директором Мариинского театра.

Гергиев ежегодно дает в России и за рубежом сотни спектаклей и концертов. При нем обрел международный размах летний фестиваль Мариинского театра "Звезды белых ночей", открылись филиалы Мариинки во Владивостоке и Владикавказе.