1 декабря, 14:29

Гаглоев поздравил Гергиева с назначением гендиректором Большого театра

Президент Южной Осетии считает, что это решение открывает новую главу в истории театра

ЦХИНВАЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Назначение Валерия Гергиева генеральным директором открывает новую главу в истории Большого театра. Об этом говорится в поздравлении президента Южной Осетии Алана Гаглоева, опубликованном на его официальном сайте.

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"Уважаемый Валерий Абисалович! Примите мои искренние поздравления по случаю вашего назначения на пост генерального директора Большого театра. Ваше искусство и талант вдохновляют людей по всему миру. Считаю, что ваше назначение на этот пост открывает новую главу в истории Большого театра. Это великолепная возможность приумножить ваш вклад в мировую музыкальную культуру и искусство", - говорится в поздравлении.

Гаглоев выразил уверенность, что уникальное видение и несомненный талант Гергиева помогут Большому театру достичь новых высот и вдохнуть в него новую энергию. "Выражаю уверенность, что под вашим руководством Большой театр станет местом, где встречаются великолепие и величие искусства, и он будет процветать дальше", - сказал он.

Президент пожелал Гергиеву творческих успехов, вдохновения и поддержки в реализации планов для развития Большого театра. "Пусть каждый спектакль станет вашим творческим подарком миру и напоминает о вашем великом вкладе в мировое искусство", - подчеркнул Гаглоев.

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении народного артиста РФ, худрука Мариинского театра Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Предыдущий руководитель Большого театра Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию. 

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