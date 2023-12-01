В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба"

Он объединил участников из России, Армении, Ирана, Израиля, Великобритании, Франции, Казахстана и Кыргызстана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. XX Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба" открылся в Екатеринбурге. Он объединил участников из России, Армении, Ирана, Израиля, Великобритании, Франции, Казахстана и Кыргызстана, сообщила журналистам директор фестиваля Лилия Немченко.

"[В этом году] было подано чуть более 600 заявок, <…> очень жесткий отбор в этом году был. <...> Участники - Армения, <...> Россия, <...> Иран, Израиль, Великобритания, Франция, Казахстан, Кыргызстан", - поделилась Немченко, уточнив, что вне конкурсной программы также впервые представлено кино Таджикистана.

В этом году в конкурсную программу фестиваля вошли 118 короткометражных фильмов, в том числе 48 игровых, 32 неигровых, 38 анимационных, итоги будут подведены 5 декабря.

Гостей фестиваля ждут показы фильмов и мастер-классы от режиссера Алексея Федорченко, оператора Алишера Хамидходжаева, сценариста Геннадия Островского, актера театра и кино Сергея Гамова, творческие встречи с актрисой театра и кино Ольгой Лапшиной и режиссером анимационного кино Константином Бронзитом.

"Кинопроба" проходит в Екатеринбурге с 2004 года, на фестиваль приезжают представители киношкол регионов России, а также из других стран. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Свердловской области и Росмолодежи.