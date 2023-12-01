Урин рассказал, чем планирует заниматься после ухода из ГАБТ

Бывший гендиректор Большого театра намерен написать книгу и продолжить преподавать в Школе-студии МХАТ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Владимир Урин, который покинул пост гендиректора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, планирует написать книгу, а также продолжит заниматься преподавательской детальностью в Школе-студии МХАТ, сообщил он ТАСС.

"Планирую писать книгу - это будет что-то типа записок театрального директора. Мне посчастливилось в жизни встретиться с огромным количеством очень талантливых, и я бы даже сказал великих людей театра. Я бы хотел поделиться воспоминаниями об этих встречах", - рассказал он.

По словам Урина, он также планирует продолжать преподавательскую деятельность в Школе-студии МХАТ, где он занимает пост заведующего кафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств.

"Может быть, наконец, в целый ряд театров схожу и посмотрю спектакли, которые не мог в силу занятости посмотреть ранее", - добавил собеседник агентства.

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении народного артиста РФ, худрука Мариинского театра Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Урин освобожден от этой должности по собственному желанию.

Об Урине

Урин родился 19 марта 1947 года в Кирове. Учился на актерском отделении Кировского училища искусств, затем на режиссерском факультете Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, а после третьего курса перевелся на режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской, диплом которого получил в 1971 году. В 1985 году окончил театроведческий факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС).

Прошел службу в армии. Затем вернулся в родной город, где стал заведующим труппой Кировского театра юного зрителя. С 1973 года работал директором этого театра. В 1981 году переехал в Москву и возглавил Кабинет детских и кукольных театров Всероссийского театрального общества (ныне Союз театральных деятелей РФ, СТД). Являлся членом оргкомитета Всемирного конгресса Международной ассоциации театров для детей и молодежи. В 1987-1996 годах дважды избирался секретарем правления СТД, одновременно выполнял штатные обязанности заместителя председателя (1981-1991) и первого заместителя председателя (1991-1996) организации.

В 1995 году занял пост гендиректора Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. С 1997 года был гендиректором международных фестивалей современного танца, проводимых этим театром совместно с посольствами и культурными центрами государств Европы, Канады и США. С 9 июля 2013 года являлся генеральным директором Государственного академического Большого театра. С 2009 года преподает в Школе-студии МХАТ, является завкафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств.