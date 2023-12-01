Катя Лель назвала общей российской победой попадание ее песни в топ Spotify

Песня артистки "Мой мармеладный" на прошлой неделе вошла в число лидеров чарта Viral 50 Spotify

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Певица Катя Лель считает общей российской победой факт попадания ее песни "Мой мармеладный" в топ вирусных треков на музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

Песня артистки "Мой мармеладный" была выпущена около 20 лет назад, а на прошлой неделе она вошла в число лидеров чарта Viral 50 Spotify.

"Потому что время пришло новых энергий. На все есть замысел свыше, все решено за нас, - сказала собеседница агентства. - Музыка - это энергия единения, стираются границы и все ограничения. Это наша общая российская победа".

26 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что для тех, кто "отменяет" российскую культуру, стал пощечиной тот факт, что песня российской исполнительницы вошла в топ Spotify. "Звучит как пощечина "отменяльщикам" России. Куда вам до Федора Михайловича Достоевского, когда со всеми вашими деньгами и ресурсами даже в нынешних условиях в лидеры вырвалась российская песня, - написала Захарова. - Смешнее всего, что в закрывшей от нас границы и погранпереходы Финляндии эта песня добралась аж до 1-го места".

По ее мнению, пытаться "отменить" русскую культуру - "это как пытаться выпить море или подмести пустыню".

Мнение критика и продюсера

В свою очередь, музыкальный критик Илья Легостаев в разговоре с ТАСС отметил, что такие платформы, как Tik-Tok, Spotify и другие, связаны. "В Tik-Tok берется маленький фрагмент трека, и когда этот фрагмент становится популярным, на него все кто ни попадя снимают танцы и разные другие видео, появляется масса людей, которые хотят послушать трек целиком и идут на стриминг", - пояснил он, назвав "отмену" русской культуры в мире мифом.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что в песне "Мой мармеладный" заложен "какой-то код". "Есть произведения, в которых заложен код. Тот самый код, который в народе называют шлягером или хитом", - сказал он. Продюсер подчеркнул, что у музыки нет национальности, запретить русскую музыку невозможно. "Потому что все равно общечеловеческие, жизненные вещи определяют не политики", - сказал он.

Пригожин назвал песню авторства Максима Фадеева "Мой мармеладный" естественной. "Максим Фадеев, как музыкальный продюсер, просто доказал всему миру, что у него есть понимание музыкального мира. Он закладывает в песни какой-то код, который способен воспринимать народ не только в России", - заключил собеседник агентства.