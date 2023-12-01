Российский национальный музей музыки открыл выставку о Рахманинове и Шаляпине в Вене

Она рассказывает об артистах через фотографии, цитаты из воспоминаний и писем, статей критиков

ВЕНА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский центр науки и культуры в Вене отметил 150-летие Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина открытием выставки, посвященной жизни и творчеству двух мастеров.

Выставка Российского национального музея музыки "Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин. Параллели и пересечения" рассказывает об артистах через фотографии, цитаты из воспоминаний и писем, статей критиков. С помощью QR-кодов посетители могут прослушать записи музыки.

"Их жизни были большей частью параллельны. Они пересекались не так много, но каждый раз были безгранично рады встрече. После революции и Федор Иванович и Сергей Васильевич покинули Россию. Жизнь их сводила в Европе, в Америке, в Южной Америке. Они выступали вместе", - рассказал ТАСС директор музея Михаил Брызгалов. Брызгалов отметил, что дружба завязалась не только между музыкантами, но и между их семьями. Рахманинов вел переписку с детьми Шаляпина, был шафером на венчании певца.

Выставка разбита на разделы, посвященные детству и юности, творческому пути двух артистов, их совместной работе и окружению. В беседе с ТАСС Брызгалов также рассказал о споре друзей, произошедшем ближе к концу жизни Шаляпина. Певец, которому было уже тяжело петь, попросил композитора переписать одну из арий, но тот отказался. Несмотря на это, они сохранили теплые отношения.

В настоящий момент Российский национальный музей музыки проводит выставки в более 40 странах мира. "В следующем году мы в России будем отмечать юбилей Глинки, Римского-Корсакова, Мусоргского, Шнитке. Мы уже готовимся, ждите нас в Вене с выставками, посвященными юбилярам", - поделился директор Российского национального музея музыки планами на будущее.

После открытия выставки перед гостями вечера выступил пианист, композитор и директор Музыкального училища им. Гнесиных Валерий Гроховский. В программе концерта прозвучали джазовые импровизации на музыку из советских и зарубежных кинофильмов.