Глава Татарстана раскритиковал сериал о молодежных группировках "Слово пацана"

Рустам Минниханов отметил, что подобные фильмы не соответствуют политике, которую проводят власти

КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", в основу которого легла история молодежных группировок Казани. Подобные фильмы не соответствуют политике, которую проводят власти, сказал Минниханов на еженедельном совещании в Доме правительства республики.

"В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период в истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок. Мы это предполагали: к сожалению, ни к чему хорошему это не приводит", - говорит Минниханов на видео, опубликованном на сайте главы Татарстана.

По его словам, подтверждением стали события, которые произошли в Сармановском районе республики. Ранее в соцсетях появилась информация, что после выхода сериала подростки в Сармановском районе стали подражать его персонажам. Создали Telegram-каналы, которые назвали в честь известных в прошлом казанских ОПГ, распространяли видео потасовок. "Правоохранительными органами выявлены все участники происшествия, проведены профилактические мероприятия", - сказал Минниханов.

Глава Татарстана отметил, что позиция властей республики должна быть доведена до руководства страны. "Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще, мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы. <…> Наш парламент, мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем", - сказал Минниханов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие традиционным ценностям. В своем письме она отметила, что "фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления - "казанского феномена" и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи".

Режиссером сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" выступил Жора Крыжовников. Премьерные серии вышли в онлайн-кинотеатрах 9 ноября. Проект рассказывает о молодежных преступных группировках на фоне перестройки. В проекте снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Никита Кологривый, Сергей Бурунов и др.