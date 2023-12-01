В Риме открылась выставка, посвященная русским морякам, спасавшим жителей Мессины

В экспозиции представили 28 черно-белых работ

РИМ, 1 декабря. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Выставка "Мессина-1908", посвященная участию русских моряков в спасении жителей Мессины в 1908 году после разрушительного землетрясения, открылась вечером в пятницу в "Русском доме" в Риме. Ее открытию предшествовала конференция, на которой были продемонстрированы уникальные архивные документы и фотографии, ранее никогда не публиковавшиеся.

В экспозиции представлены 28 черно-белых работ. "Я как-то давно услышала эту историю, меня поразил этот жест доброй воли <…>. Когда они услышали об этой трагедии, они сразу поплыли, причем еще не зная, был ли положительный ответ от императора [Николая II], или нет. Они все равно поплыли на помощь. Многие моряки погибли, когда разбирали завалы. Для меня это в первую очередь история героизма и желания помочь, несмотря ни на что. И, конечно же, это связь между Россией и Италией", - поделилась с корреспондентом ТАСС художница Варвара Изотова. По ее мнению, в Италии не так широко знают об этой истории. "Для меня стало задачей рассказать про такой важный и самоотверженный поступок", - отметила художница. Она добавила, что выбрала только два цвета (черный и белый), потому что эта история о жизни и смерти, где "не может быть красок".

28 декабря 1908 года на юге Италии произошло сильное землетрясение. В наибольшей степени пострадала Мессина, где погибли 85 из 160 тыс. жителей. Тогда первыми на помощь итальянцам пришли русские моряки. На сигнал о бедствии отозвалась эскадра военных кораблей Балтийского флота, находившаяся в учебном походе в Средиземном море, в составе линейных кораблей "Слава", "Цесаревич", крейсеров "Адмирал Макаров", "Богатырь", канонерских лодок "Гиляк" и "Кореец". За шесть дней самоотверженной работы балтийцы спасли более 2 тыс. горожан. Русские корабли транспортировали в больницы Сиракуз, Неаполя и Палермо сотни раненых.

Итальянцы всегда помнили о подвиге моряков, наградив российский флот золотой медалью, а экипажи участвовавших в спасательной операции кораблей серебряной. Король Италии Виктор Эммануил III Савойский писал благодарственные письма императору Николаю II, который говорил, что за несколько дней русские моряки смогли достичь в отношениях с Италией высот, которых его дипломатия добивалась годами.

В 2012 году в Мессине по инициативе Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы была открыта композиция российского скульптора Андрея Клыкова, выполненная по эскизу жившего в начале ХХ века в России итальянца Пьетро Кюфферле и посвященная русским морякам, пришедшим на помощь жителям города в конце декабря 1908 года после сильнейшего землетрясения. Тогда же в Реджо-ди-Калабрии состоялось открытие памятной доски морякам Российского императорского флота.