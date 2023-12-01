В Москве открылся второй фестиваль российского авторского кино "Зимний"

Министр культуры РФ Ольга Любимова пожелала организаторам и участникам удачи и успехов, добавив, что "искренне болеет за этот фестиваль"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Фильмы Ивана И. Твердовского, Эллы Манжеевой, Евгения Григорьева, Романа Михайлова и других современных режиссеров авторского российского кинематографа первыми увидят зрители кинофестиваля "Зимний", который открылся в столичном кинотеатре "Художественный" во второй раз, передает корреспондент ТАСС.

"Как-то удивительно [программный директор "Зимнего" Наталья] Мокрицкая с [продюсером фестиваля Максимом] Королевым умеют второй фестиваль сделать так, будто он уже 23-й, будто он был всегда, будто кинотеатр "Художественный" был всегда отреставрирован, и всегда мы здесь в конце года собирались, - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова со сцены. - Очень здорово, что у нас есть "Зимний", завершающий такой сложный год. Прекрасно, что заявок участвовать и побороться за возможность присутствовать здесь в конце года, становится больше. Прекрасно, что такое великолепное жюри у нас сегодня, замечательно, что помимо великолепной светской жизни появляется деловая программа. Прекрасно, что есть основной конкурсный показ, и прекрасно, что есть наши киношколы, которые встречаются на этом фестивале".

Любимова пожелала организаторам и участникам "Зимнего" удачи и успехов, добавив, что "искренне болеет за этот фестиваль".

Основной конкурс

На главную награду "Зимнего" в этом году претендуют восемь картин, среди которых комедийная драма "Танцуй, Селедка!" Александры Лупашко с Александрой Бортич, Павлом Майковым и Анной Михалковой, подростковый триллер "110" Ильи Михеева, в котором одну из главных ролей исполнила Елизавета Боярская, и новая работа Романа Михайлова "Поедем с тобой в Макао", в которой автор исследует проблему покерной зависимости и ее влияние на жизнь двух близких людей - отца и сына. Также зрители увидят фильм Эллы Манжеевой "Белой дороги!", картину "Вера" Ирины Волковой с Викторией Толстогановой и Ольгой Сутуловой, снятую по повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось…", ленты "Тимир" Николая Корякина, "Панические атаки" Ивана И. Твердовского и "Сломя голову" Евгения Григорьева.

Оценит фильмы из конкурсной программы профессиональное жюри, в которое вошли кинорежиссер, продюсер и сценарист Дмитрий Давыдов, актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, режиссер, шоураннер и продюсер Дарья Мороз, художник кино Сергей Февралев, а также актер, сценарист и режиссер Даниил Воробьев. Возглавила жюри кинопродюсер и медиаменеджер Софья Митрофанова. Эксперты выберут лучших в шести номинациях - "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшее визуальное решение" и "Главный приз".

Привлечение к авторскому кино

Как отметила в беседе с журналистами программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая, в этом году основной конкурс "Зимнего" полностью премьерный. "В прошлом году не все фильмы у нас были премьерными, а в этом году все восемь картин. Это говорит о том, что много российского качественного авторского кино снимается благодаря министерству культуры и Фонду кино. Надеюсь, что и в следующем году у нас будет такой же выбор", - сказала она.

Всего зрители "Зимнего" увидят более 35 картин, представляющих российский авторский кинематограф. "На фестивале "Зимний" мы подводим итоги киногода. Наша цель - привлечь внимание к авторскому кино. На фильм "Чебурашка", на фильм "Вызов" ходят большое количество людей, но все меньше и меньше становится аудитории авторского кино. Это кино сложное, это кино экзистенциальное и мы разучились его смотреть. С прошлого года мы проводим семинар "Как смотреть авторское кино", он пользуется большим успехом. В этом году мы его посвящаем 100-летию выдающегося советского автора, кинорежиссера Сергея Параджанова", - добавила Мокрицкая.

Внеконкурсные программы

В этом году на фестивале появится новая программа "Московские премьеры". В нее вошли фильмы, которые ранее были показаны на отечественных киносмотрах, но московский зритель впервые сможет увидеть их в рамках "Зимнего" в кинотеатре "Художественный". Всего в программе четыре фильма, один из них стал фильмом открытия - это "Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов", документальный проект Алексея Германа-младшего и Елены Окопной.

"Мы посвятили наше открытие и фестиваль нашим выдающимся авторам - авторам советского и российского авторского кино, это наши корни и они у нас сильные. Одним из этих корней является сама личность Алексея Германа и его выдающийся кинематограф. Его сын - замечательный русский режиссер Алексей Герман снял о нем картину, о его жизни. Мне очень понравилось. Только талантливый сын может сделать такое кино о своем гениальном отце. Мы счастливы и горды, что нам дали эту картину, чтобы ею открыть наш фестиваль авторского кино", - сказала Мокрицкая журналистам.

Еще одним новшеством "Зимнего" стала детская программа "Зимний - детям". В нее вошли картины, которые еще не вышли на большие экраны. Юные зрители и их родители увидят семейную комедию "Манюня: новогодние приключения", новую серию киножурнала "МУЛЬТ в кино. Выпуск 163", входящего в топ самых популярных российских анимационных проектов в национальном прокате.

Как и в прошлом году на фестивале пройдет Форум московских киношкол, в рамках которого старшеклассники, студенты непрофильных вузов и все желающие получат возможность увидеть все, что предлагает сегодня Москва в кинообразовании. В форуме примут участие Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), Московская школа кино (МШК), Высшие курсы сценаристов и режиссеров им Г. Данелия (ВКСР), Школа кино и телевидения "Индустрия", Московская школа нового кино (МШНК), Школа дизайна ВШЭ, Институт кино Высшей школы экономики НИУ ВШЭ и Киношкола Александра Митты.

Впервые фестиваль "Зимний" прошел в декабре 2022 года. Тогда обладателем главного приза стала лента якутского режиссера Любови Борисовой "Не хороните меня без Ивана". ТАСС - информационный партнер фестиваля.