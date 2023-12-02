Умерла оперная певица Медея Амиранашвили

Ей было 93 года

ТБИЛИСИ, 2 декабря. /ТАСС/. Оперная певица, народная артистка Грузии и СССР Медея Амиранашвили умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщила Тбилисская государственная консерватория.

"Выражаем огорчение в связи с тем, что скончалась народная артистка, лауреат премии имени Закария Палиашвили, эмерит Тбилисской государственной консерватории, обладательница ордена царицы Тамар и ордена Чести, легендарная сопрано, госпожа Медея Амиранашвили", - говорится в сообщении.

Медея Амиранашвили родилась в Тбилиси в 1930 году. С 1954 по 1991 год была солисткой Грузинского театра оперы и балета, исполнив среди прочих партии Маро в опере "Даиси" Захария Палиашвили, Наны в одноименной опере Реваза Габичвадзе, Татьяны в "Евгении Онегине" и Лизы в "Пиковой даме" Петра Чайковского, Виолетты в "Травиате" Джузеппе Верди, Мадам Баттерфляй в одноименной опере Джакомо Пуччини, Земфиры в "Алеко" Сергея Рахманинова. Выступала с камерным репертуаром, гастролировала за рубежом.

С 1991 по 2006 годы Амиранашвили занимала должность художественного руководителя Кутаисского государственного оперного театра. Была депутатом Верховного совета Грузинской ССР VII созыва (1967-1970). Являлась народной артисткой Грузии (1965) и народной артисткой СССР (1976).