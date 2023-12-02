В Петербурге более 60 тыс. человек пришли на сольный концерт Басты

Выступление началось с исполнения композиции "Акробаты разбитых надежд"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Сольный концерт Басты на стадионе "Газпром Арена" стал наиболее масштабным за всю историю выступлений исполнителя в Петербурге, он собрал 64 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организатора мероприятия.

"Этот концерт Василия Вакуленко-Басты в Петербурге стал самым масштабным за всю историю его выступлений в городе. У нас сегодня полный солдаут, пришли 64 тыс. человек. Масштабнее было только в "Лужниках" в Москве", - прокомментировали в пресс-службе.

Открыл концерт трек "Акробаты разбитых надежд" - заглавная композиция музыкальной драмы "Маяковский", театра "Ленком Марка Захарова". К спектаклю Василий Вакуленко написал музыку и стихи.

Вместе с культовым питерским рэп-музыкантом Смоки Мо Баста исполнил композицию "Каменные цветы", посвященную Петербургу. Песню "Моя игра" Баста исполнил вместе со всеми зрителями арены.

Организаторы мероприятия добавили, что для самого большого концерта Басты в Санкт-Петербурге на сцене выстроили декорацию - точную копию интерьера творческого объединения Gazgolder, резиденции музыканта в Москве. В сет-листе шоу - более 30 композиций.