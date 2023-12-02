В Дагестане стартовал фестиваль "Эхо Большого детского фестиваля"

Он открылся музыкальной сказкой "Маленький принц"

МАХАЧКАЛА, 2 декабря./ТАСС/. Фестиваль "Эхо Большого детского фестиваля" впервые стартовал в Дагестане, сообщает Министерство культуры Дагестана.

"С 2 по 6 декабря в Махачкале пройдет региональная программа Большого детского фестиваля "Эхо БДФ - Дагестан". Фестиваль открылся музыкальной сказкой "Маленький принц" Московского губернского театра. Режиссер и исполнитель главной роли народный артист России, худрук театра Сергей Безруков", - говорится в сообщении.

Поздравительный адрес участникам фестиваля от имени главы Дагестана Сергея Меликова зачитала министр культуры региона Зарема Бутаева. "Большой детский фестиваль и его специальный проект "Эхо БДФ" - это действительно уникальное явление в культурном пространстве нашей страны, которое полноценно, масштабно и разносторонне представляет все, что сегодня создают отечественные мастера для детей и подростков. Этот проект создает свое творческое пространство, где царят духовное единение и дружба, правит театр и традиции высокого искусства", - говорится в тексте обращения.

В течение пяти дней в Махачкале пройдут показы спектаклей, художественных и анимационных фильмов, ставших лауреатами Большого детского фестиваля. Кроме "Маленького принца" в рамках "Эхо БДФ - Дагестан" состоятся показы пяти спектаклей театров из Москвы, Воронежа и Пензы, ставших лауреатами фестиваля в разные годы.

"Три года назад наш фестиваль вышел за пределы столичного региона в формате программы "Эхо Большого детского фестиваля". Мы уже представили лауреатов и специальные проекты фестиваля в восьми регионах России, от Калининграда и Севастополя до Югры и Камчатки. И вот теперь лучшие проекты для детей будут показаны в Махачкале. Особенность нашего фестиваля - детское жюри. Именно дети определяют лауреатов фестиваля. Поэтому сюда, в Дагестан, мы привезем лучшее из того, что выбрали сами дети", - сказал в рамках открытия фестиваля в Махачкале Безруков.

О фестивале

Международный большой детский фестиваль проводится с 2018 года. Организаторы - Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области. В 2021 году фестиваль проходил с сентября по ноябрь в Москве и Санкт-Петербурге и представил лучшие проекты для детей и подростков в театре, кино, анимации, цирковом искусстве, детской литературе.