В Петербурге Сергей Стадлер проведет симфонический марафон музыки Сергея Рахманинова

В частности, в программу вечера войдут оркестровая сюита "Симфонические танцы" и поэма "Остров мертвых"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Стадлер проведет 10-й симфонический марафон, посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. В течение одного дня в Академической капелле Санкт-Петербурга прозвучат симфонические партитуры композитора.

"Марафон стартует в 16 часов с исполнения Первой симфонии Рахманинова. Ее премьера состоялась в марте 1897 года в Петербурге под управлением Александра Глазунова и, по мнению многих критиков, оказалась провальной. При жизни Рахманинова, согласно его запрету, она больше не исполнялась. Вновь - и на этот раз с большим успехом - она прозвучала в 1944 году. Гости марафона услышат Третью симфонию Рахманинова, пронизанную русским духом и тоской по родине. Завершится программа Второй симфонией - одной из самых значительных партитур отечественного и мирового музыкального искусства", - рассказали в пресс-службе "Петербург-концерта".

В программу войдут также оркестровая сюита "Симфонические танцы" и поэма "Остров мертвых".

Концепция проекта, не имеющего аналогов в музыкальном мире, сложилась в 2014 году: один оркестр под управлением одного дирижера исполняет многочасовой концерт, освещающий творчество того или иного композитора или историко-культурные явления.

За это время в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера прозвучали все симфонии Моцарта, Шуберта, Шумана, Брамса, Чайковского, "Лондонские" симфонии Гайдна, а также 12 симфонических поэм Листа. Проект прошлого года "Симфонии мистики и просветления" объединил сочинения отечественных и зарубежных композиторов второй половины XIX - начала XX веков. Вошедший в историю марафона восьмичасовой концерт из всех симфоний Бетховена пополнил Книгу рекордов России.