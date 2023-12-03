Театр имени Якобсона покажет премьеру обновленной версии "Щелкунчика"

Постановку осуществил Николай Цискаридзе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Театр балета имени Леонида Якобсона покажет премьеру обновленной версии спектакля "Щелкунчик" Петра Чайковского, созданной под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе. Премьерные показы пройдут на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова.

"Когда Андриан Фадеев (художественный руководитель театра имени Якобсона) пригласил меня на постановку новой версии "Щелкунчика", я сказал - ну зачем придумывать, когда есть идеальная версия Василия Вайнонена, лучше никогда никто не сделает, просто давай ее оживим, придадим ей немножко другой вид, нежели он имеет в Мариинском театре, где спектакль идет, по-моему, с 60-х годов в оформлении Сулико Вирсаладзе. Эту идею мы и воплотили, предложив нашим художникам Петру Окуневу и Татьяне Ногиновой пофантазировать - что было бы всем интересно увидеть", - рассказал журналистам Цискаридзе.

В оформлении спектакля использованы видеопроекции и новые материалы. В новой версии действие происходит в Австрии в 30-х годов ХlХ века.

Цискаридзе рассказал, что сам он танцевал партию Принца в трех версиях "Щелкунчика" - Василия Вайнонена, Юрия Григоровича и Рудольфа Нуреева. А ныне, как ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, он руководит подготовкой к традиционным зимним показам этого балета, который с 1934 года неизменно идет в хореографии Вайнонена. По многолетним наблюдениям Цискаридзе, "у всех, кто прошел через "Щелкунчика" - другая судьба, все прогремели".

Постановка осуществлена при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.