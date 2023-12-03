"Золотую звезду" международного кинофестиваля в Марракеше получил фильм "Мать всей лжи"

Он снят режиссером Асмой аль-Мудир

РАБАТ, 3 декабря. /ТАСС/. Главный приз 20-го международного кинофестиваля в Марракеше - "Золотую звезду" - получил в субботу полнометражный фильм "Мать всей лжи", снятый марокканским режиссером Асмой аль-Мудир. Об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Победителя в основной конкурсной программе на церемонии закрытия смотра во Дворце конгрессов объявило жюри под председательством актрисы Джессики Честейн.

Приз жюри поделили две картины: "Гончие" (Марокко, реж. Камаль Лазрак) и "Прощай, Тверия" (Палестина, реж. Лина Суалем).

Награду за лучшую постановку жюри вручило франко-сенегальскому режиссеру Рамате-Тулай Си за художественный фильм "Банель и Адама".

Исполнителем лучшей мужской роли признан Дога Каракаш, сыгравший в ленте "Общежитие" (Турция, реж. Нехир Туна). Приз за лучшую женскую роль получила Ася Зара Лагумджия, которая приняла участие в картине "Экскурсия" (Босния и Герцеговина, реж. Уна Гуньяк).

Фестиваль в Марракеше проводится с 2001 года под патронажем короля Марокко Мухаммеда VI. Он считается одним из самых престижных в странах Африки и Средиземноморья. Частыми гостями кинофестиваля становятся звезды Голливуда, европейского и российского кино.