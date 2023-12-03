В телефестивале "Песня года" приняли участие более 50 артистов

Среди них, в частности, Дима Билан, Филипп Киркоров, Николай Басков и Кристина Орбакайте

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Дима Билан, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Кристина Орбакайте, Anna Asti, Shaman, Николай Басков и многие другие российские артисты выступили на сцене телефестиваля "Песня года". Зрители смогут увидеть его в эфире канала "Россия 1" 1 и 2 января, сообщили ТАСС организаторы.

"2 декабря в спортивном комплексе "Мегаспорт" прошла новогодняя тв-съемка телефестиваля "Песня года - 2023". Ежегодно лауреатами фестиваля становятся исполнители, чьи хиты в течение года завоевали признание аудитории. <…> На сцене телефестивля выступили более 50 артистов, композиции которых в 2023 году становились и становятся хитами", - рассказали они.

В телефестивале также приняли участие Юрий Антонов, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Алсу, Полина Гагарина, Анжелика Варум, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Александр Буйнов, Ани Лорак, Стас Михайлов, DaBro, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Валерия, Лолита, Игорь Николаев, Наталья Гордиенко, Artik & Asti, Юлианна Караулова, Юлия Савичева, Александр Ревва, Клава Кока, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Мот, GAYAZOV$ BROTHER$, Ваня Дмитриенко, Galibri & Mavik и многие другие.

Авторы песен, прозвучавших в программе "Песни года", становятся обладателями почетных памятных дипломов, также ежегодно вручаются специальные призы. Премией "Саундтрек года" был награжден Киркоров за песню "Если ты уйдешь" к кинофильму "Нюрнберг", а специальный приз от "Радио Дача" получил Билан.