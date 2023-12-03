Сокуров сообщил, что показов фильма "Сказка" в России не планируют

Режиссеру отказали в выдаче прокатного удостоверения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Дальнейшие показы фильма Александра Сокурова "Сказка" в России не планируются, так как ему было отказано в выдаче прокатного удостоверения. При этом картина доступна в сети, рассказал ТАСС режиссер.

В воскресенье Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что 19 ноября в Москве был организован закрытый показ "Сказки", где состоялось обсуждение фильма с участием Сокурова. Сама картина и запись дискуссии о ней опубликована 3 декабря в YouTube-канале ведущей.

"Я, конечно, благодарен Ксении Анатольевне [Собчак] за поддержку нашего фильма, за поддержку меня лично, нашей съемочной группы. Это очень для нас всех важно, потому что мы создавали этот фильм, для того чтобы его показывали в первую очередь нашим соотечественникам, и [прежде всего] молодым соотечественникам. Это очень для меня важно, - сказал Сокуров. - Конечно, никаких прочих показов не планируется, потому что для этого нужно, чтобы было, где показывать. Этот фильм нужно показывать на большом экране, а кинотеатры, конечно, в соответствии с запретом эти показы осуществлять не будут. Да и мне теперь кажется уже, что нет, наверное, в этом особой необходимости".

Сокуров подтвердил, что фильм теперь доступен в сети, а также напомнил, что во многих странах мира "Сказка" была в прокате. "И только в Германии и России есть официальный запрет на его показ", - отметил он.

Сокуров также высказал опасение по поводу дальнейшей судьбы его фонда дебютного кино "Пример интонации". "Нам отказано в господдержке наших дебютных фильмов", - рассказал он.

ТАСС запросил комментарий Министерства культуры РФ.

О фильме "Сказка"

"Сказка" - фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. Черно-белая картина поднимает вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами. В ней представлены сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта. Эти персонажи общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о своем жизненном пути.

Мировая премьера картины состоялась в августе 2022 года на кинофестивале в швейцарском Локарно. Показы в России состоялись летом 2023 года на I Международном кинофестивале "Пример интонации" в Санкт-Петербурге и на фестивале молодого кино Voices в Вологде.

14 октября Сокуров в своем телеграм-канале сообщил, что министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения его фильму.