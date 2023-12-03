Сокуров опасается, что его фильму "Александра" не дадут повторное прокатное удостоверение

По словам режиссера, для него эта картина - "история не про актуальное, а про вечное"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Народный артист России кинорежиссер Александр Сокуров выразил опасение, что его фильм "Александра" с оперной певицей Галиной Вишневской в главной роли не получит повторное прокатное удостоверение.

В октябре режиссер сообщил, что Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения его фильму "Сказка". "Уже три моих фильма запрещены. <...> [Помимо "Сказки"] "Русский ковчег" запрещен, запрещен документальный фильм "Робер. Счастливая жизнь". И я знаю, что сейчас готовятся еще документы по запрету. Возможно, будет запрещена "Александра" с Вишневской в главной роли, потому что мы давно сдали документы на повторное разрешительное удостоверение на этот фильм, но никакого решения там долго уже нам не дают", - сказал Сокуров в беседе с корреспондентом ТАСС.

ТАСС направил официальный запрос в Минкультуры России с просьбой прокомментировать эту информацию.

Сюжет фильма разворачивается в Чечне, куда приезжает пожилая женщина Александра, чтобы навестить своего внука, офицера российской армии. Фильм повествует о сложностях человеческих отношений. Для "Александры" Сокуров впервые сам создал сценарий, написав его специально для Галины Вишневской. Музыку к кинофильму, написанную продюсером и композитором картины Андреем Сигле, исполнил оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Сокуров отмечал, что для него этот фильм - "история не про актуальное, а про вечное". Мировая премьера картины состоялась на 60-м Каннском фестивале в 2007 году, она номинировалась на Золотую пальмовую ветвь.