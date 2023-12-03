В Выборге прошел премьерный показ мультфильма Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица"

Для зрителей также организовали шоу косплееров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Анимационный фильм "Мальчик и птица" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka), который является первой за последние 10 лет картиной японского режиссера и художника Хаяо Миядзаки, показали в кинотеатре "Выборг Палас" в Ленинградской области.

Ранее, 30 ноября 2023 года, премьерный показ прошел в Москве в кинотеатре "Октябрь" - показ в Выборге стал вторым в России. "Наше пространство "Кино и театр" договорилось с кинопрокатчиком, который в результате предоставил нам возможность показать на четыре дня раньше эту всероссийскую премьеру. Это второй показ после московского, но для нашего небольшого города это огромная премьера - нам очень приятно", - рассказал ТАСС организатор показа Иван Андреев.

Зрители также смогли оценить выступление хореографической К-поп группы, посмотреть шоу косплееров, а также научиться делать японского журавлика из бумаги на мастер-классах.

В 2013 году Миядзаки объявил, что "Ветер крепчает" станет его последним полнометражным фильмом, однако в 2017 году режиссер вернулся в мир художественной анимации как раз для работы над "Мальчиком и птицей". На производство мультфильма у студии Ghibli ушло 7,5 года. Миядзаки работал над картиной с 2016 года, делая по одной минуте в месяц.

"Возможно от Миядзаки ожидали более простых вещей, в то время как эта работа очень сложная, многосоставная. В ней есть вечные человеческие проблемы - война и смерть, и с другой стороны в ней есть место чуду - то, чего мы всегда ждем от картин Миядзаки. Потрясающая анимация, с которой, на мой взгляд, не может сравниться компьютерная графика, какой бы совершенной она не была. После просмотра этого фильма ты понимаешь, что соприкоснулся с искусством", - поделился с ТАСС впечатлениями от просмотра заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.