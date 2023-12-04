Комедия "Теща" возглавила кинопрокат в России

На втором месте расположился фильм "По щучьему велению"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российская комедия "Теща" Аскара Узабаева стала лидером кинопроката в России, собрав 213 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 30 ноября по 3 декабря.

Фильм рассказывает о начальнице ЖКХ Ольге Николаевне, которая полностью контролирует свою семью и имеет претензии к зятю. Роль Ольги Николаевны сыграла Лариса Гузеева. Также в фильме снялись Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие.

На второй строчке рейтинга оказался российский фильм "По щучьему велению" режиссера Александра Войтинского, собравший 75,7 млн рублей. В основе сюжета лежит классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку в три желания. Роль Емели в картине сыграл Никита Кологривый, роль щуки, которая оборачивается Василисой, исполнила Мила Ершова. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и другие.

На третьем месте - российская спортивная комедия "Хоккейные папы" режиссера Андрея Булатова, собравшая 39,3 млн рублей. Фильм рассказывает о тренере детской хоккейной команды, который вместе с отцами своих воспитанников участвует в хоккейном турнире "Ночной лиги", чтобы сохранить для детей ледовый дворец, который местный бизнесмен собирается снести для строительства торгового центра. В главных ролях снимались Анна Чиповская, Алексей Бардуков, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, Алексей Кравченко, Полина Гагарина, Даниил Вахрушев и другие.