Глава Гильдии кинодраматургов отметил положительное влияние санкций на российское кино

Успех некоторых картин превышает показатели сборов голливудского кино, добавил Алексей Алешковский

БАРНАУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Санкции в отношении России создают новые возможности для отечественного кинематографа, а успех некоторых картин превышает показатели сборов голливудского кино, отметил беседе с корреспондентом ТАСС президент Гильдии кинодраматургов РФ Алексей Алешковский.

На фоне специальной военной операции страны Запада ввели санкции в отношении России, что сказалось и на киноиндустрии. Четыре крупнейшие кинокомпании Голливуда - Disney, Sony, Universal и Warner Bros. - прервали свое сотрудничество с российским рынком.

"Я не уверен, что это [санкции] можно назвать сложностями. Потому что для нашего кинематографа это скорее даже плюс. Это можно считать минусом для проката, наверное, но так как, по сути, наш кинематограф был серьезно задавлен импортной продукцией, на мой взгляд, скорее, для нас это время возможностей, чем какая-то проблема", - сказал Алешковский.

По его мнению, многие работы российских кинорежиссеров вышли на один уровень с "голливудским стандартом". Опыт Якутии показывает, что зритель проявляет наибольший интерес к "своему кино", считает президент гильдии.

"Все хотят смотреть кино о себе. Разумеется, для прокатчиков западные блокбастеры - это предел мечтаний, потому что они собирают массу денег, но, с другой стороны, успех "Чебурашки" и ряда других фильмов дает нам увидеть, что наше кино выходит на те же самые цифры и иногда превышает эти сборы. Поэтому, на мой взгляд, протекционизм по отношению к собственному кинематографу - совершенно разумная политика, учитывая, что кинематограф - это стратегическое искусство в чистом виде", - отметил он.

По словам Алешковского, российское кино сможет выйти на мировой рынок после окончания санкций. До этого момента у представителей отечественной киноиндустрии есть время для самосовершенствования. "Наше кино пока, к сожалению, меньше всего говорит о нашей жизни, в отличие от того же голливудского кинематографа. Они умеют рассказывать свои истории так, что они волнуют весь мир. Они, США, проводят совершенно откровенную и, возможно, правильную культурную экспансию. А у нас с этим пока что, к сожалению, все не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы стало не хуже и лучше", - добавил он.