В регионах России планируют открыть школы короткого метра в 2024 году

Пилотный проект уже запущен в Алтайском крае, далее образовательные площадки появятся в Кемеровской области и Пермском крае, сообщил президент Гильдии кинодраматургов Алексей Алешковский

БАРНАУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Киношколы короткого метра планируется открыть в регионах России, пилотный проект уже запущен в Алтайском крае, в следующем году образовательные площадки появятся в Кемеровской области и Пермском крае. Об этом ТАСС сообщил президент Гильдии кинодраматургов РФ Алексей Алешковский.

"Мы планируем развивать региональные сценарные курсы, на которых предметно делались бы работы, посвященные каждому региону. Чтобы люди на Алтае писали об Алтае, люди из Владивостока писали о Приморье. Мы планируем быть в Перми в ближайшее время, в Кемерове мы планируем сделать, во многих регионах. Реализовать проекты планируем в следующем году", - сказал он.

Алешковский добавил, что в Алтайском крае реализуется пилотный проект такой школы. Там сценаристы, студенты и преподаватели творческих профессий, профессионалы креативных индустрий проходят обучение в лаборатории короткометражного фильма, участвуют в мастер-классах по продюсированию, режиссуре, операторскому искусству, режиссуре звука и монтажа. По окончании киношколы по трем сценариям короткого метра планируются съемки.

"И мы планируем именно этот формат: то есть мастер-классы, обучение сценарному делу. Потому что всегда хорошо, когда <...> все-таки есть какой-то результат. Это и есть образец того, как можно организовывать эту работу. Ну и далее гильдия будет поддерживать молодых сценаристов для развития кинематографа, которые прошли киношколу. Разумеется, это не абстрактная поддержка. Мы рассчитываем на проектной основе вести сотрудничество", - отметил Алешковский.

"Никита Сергеевич Михалков ставит перед нами важнейшую задачу - возрождение отечественной сценарной школы. Потому что вы помните, как советское кино покоряло мировой экран. Это было связано с тем, что все эти истории рассказывали о реальной нашей стране, которая всегда была интересна. Сейчас нам приходится очень во многом переоценивать собственное "розовое" представление о мировой политике и культуре. Поэтому надо понимать, что культура всегда была инструментом политики", - добавил президент гильдии.