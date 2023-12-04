В Москве в квартире нашли мертвым искусствоведа Олега Кривцуна

По предварительным данным, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский искусствовед, культуролог и редактор научного журнала "Художественная культура" Олег Кривцун умер в возрасте 69 лет, его тело нашли в квартире в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Накануне в своей квартире на Кудринской площади в Пресненском районе Москвы найден мертвым известный российский искусствовед, культуролог и редактор научного журнала "Художественная культура" Олег Кривцун. Предварительно, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следов насильственной смерти не обнаружено. Мертвым ученого нашла его домработница.

Олег Кривцун - специалист в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени, доктор философских наук, профессор и действительный член Российской академии художеств. Он автор более 200 опубликованных работ, в том числе монографий и учебников.