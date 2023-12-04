СТС покажет премьеру новогоднего фильма по пьесе Александра Цыпкина 30 декабря

Роли в ленте "Не скажу" исполнили Мария Андреева, Анна Рыцарева, Степан Девонин, Антон Васильев и другие

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьера новогоднего фильма "Не скажу" по мотивам одноименной пьесы писателя Александра Цыпкина состоится на телеканале СТС 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

"30 декабря в 21:00 на канале СТС состоится премьера новогоднего фильма "Не скажу", в основе которого одноименная пьеса Александра Цыпкина. Креативным продюсером проекта выступила Анна Пармас", - говорится в сообщении.

Роли в фильме исполнили Мария Андреева, Анна Рыцарева, Степан Девонин, Антон Васильев, Алиса Прохорова, Борис Дейков, Татьяна Лютаева и другие.

По сюжету фильма накануне Нового года главный герой по ошибке берет чужое пальто, в котором находит дорогое украшение. При этом в кармане его утерянного пальто остается письмо дочери Деду Морозу. Отец семейства вместе с супругой пытается выяснить, что именно загадала девочка, но шестилетняя Варя боится рассказывать о своей мечте, иначе она не сбудется. Родителям предстоит найти письмо в огромной Москве, а заодно вернуть найденный подарок.

"История добрая, но не приторная, с юмором, иногда с сарказмом, при этом проявляющая в нас светлые стороны. Плюс ко всему держащий в напряжении сюжет и неожиданный финал. И конечно, ощущение чуда, в котором нет сказочного волшебства, поэтому в него веришь", - привели слова Цыпкина в пресс-службе.