Музыканты из Германии, Чили и других стран примут участие в конкурсе "Щелкунчик"

Состязания пройдут в номинациях: "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты" среди участников не старше 15 лет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 40 юных музыкантов из России, Германии, Великобритании, Чили, Узбекистана, Казахстана и Китая примут участие в XXIV Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик", который откроется 5 декабря в Москве в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Об этом сообщили участники пресс-конференции в ТАСС.

"48 человек (молодых музыкантов - прим. ТАСС) примут участие в конкурсе, по 16 в каждой номинации, - сказал член жюри, виолончелист, дирижер Кирилл Кравцов. - В финале будет по три человека от каждой номинации". Он также сообщил, что в 2023 году конкурс сохранил статус международного. "Насколько я знаю, у нас [участники] из Великобритании, из Германии, из Узбекистана и Казахстана, Китая и Чили", - уточнил он.

Так, музыкальные состязания пройдут в номинациях: "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты" среди участников не старше 15 лет.

В свою очередь, скрипач и дирижер, народный артист РФ Максим Федотов назвал смотр красивейшим проектом.

Среди членов жюри в 2023 году Петр Лаул (Россия), Дмитрий Маслеев (Россия), Небойша Живкович (Сербия) и многие другие. На торжественном открытии смотра выступят лауреаты конкурса прошлых лет, а также и члены жюри. Публика услышит произведения Рахманинова, Прокофьева, Морриконе и других композиторов.

Конкурс "Щелкунчик" учрежден в 2000 году. Его проводит телеканал "Россия - Культура". "Щелкунчики" прошлых лет успешно продолжают свою сценическую карьеру. Среди них - обладатель премии "Грэмми" пианист Даниил Трифонов, скрипач Даниэль Лозакович, Ростислав Шараевский (ударные инструменты), скрипачка Лея Чжу и многие другие исполнители. ТАСС - генеральный информационный партнер.