Машков претендует на пост главы СТД

Остальные кандидаты взяли самоотвод

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков претендует на должность председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ, остальные кандидаты взяли самоотвод, передает корреспондент ТАСС с внеочередного съезда организации.

Первым кандидатуру выдвинул Александр Калягин, который покидает пост главы СТД. "У меня есть кандидатура. Это мой ученик, народный артист Александр Александрович Лазарев, который сейчас проявляет недюжинные способности в кинорежиссуре и во всем том, что называется человеческое достоинство", - сказал Калягин. Однако Лазарев взял самоотвод, пояснив, что ему сделали предложение занять пост главного режиссера. Артист не уточнил, в каком театре готов занять новую должность.

В частности, самоотвод взяли директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и гендиректор Большого театра Валерий Гергиев.