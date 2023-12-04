Авторы из Курска, Астрахани и Москвы стали лауреатами молодежной премии "Восхождение"

Жюри премии решило не присуждать в 2023 году награду в номинации "Киносценарий"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Международная молодежная литературная премия "Восхождение" объявила лауреатов второго сезона. Победителем в номинации "Проза" стал писатель Федор Козвонин, в номинациях "Поэзия" и "Детская и подростковая литература" - авторы Денис Ткачук и Роман Тюкавкин, сообщили ТАСС в Русском ПЕН-центре, учредившем конкурс.

"В прозе лауреатом стал кировчанин Федор Козвонин с повестью "Морошка. В августе 1942". В поэзии первенствовал астраханец Денис Ткачук, с книгой стихотворений "Самосуд". В номинации "Детская и подростковая литература" победил москвич Роман Тюкавкин, отмеченный за журнальную подборку сказок "Хрустальное сердце", - сообщили организаторы премии.

Жюри премии решило не присуждать в этом году награду в номинации "Киносценарий". Дипломы финалистов в этой категории получили Мария Алсуфьева, Павел Головин, Никита Контуков и Милана Хасанова.

"По-новому прозвучала, стилистически перекликающаяся с прозой Андрея Платонова повесть Федора Козвонина, рассказавшего о работе наших тыловых правоохранительных органов во время Великой Отечественной войны. Парадоксальность мышления и замечательную импровизационную свободу, которые в стихах куда важней туповатого здравого смысла, запечатлел в своих текстах Денис Ткачук. Трогательные, наивные, но в литературном смысле уже достаточно умелые сказки представил Роман Тюкавкин", - отметил председатель оргкомитета, вице-президент Русского ПЕН-центра Борис Евсеев, слова которого привели в сообщении.

Всего на конкурс поступило порядка 150 произведений. В феврале 2024 года выйдет сборник с лучшими произведениями прозы, поэзии и киносценаристики премии "Восхождение". Новый сезон стартует весной следующего года.