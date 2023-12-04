Владимира Машкова избрали главой Союза театральных деятелей РФ

За народного артиста РФ проголосовали 176 из 208 делегатов съезда этой организации

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ (СТД). Таковы итоги голосования делегатов съезда этой организации, передает корреспондент ТАСС.

"За 176 голосов, против 20. Таким образом, по результатам тайного голосования по выбору председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации, в соответствии с действующим уставом СТД РФ, счетная комиссия считает избранным председателем <…> сроком на пять лет Владимира Львовича Машкова", - сказал председатель счетной комиссии Сергей Морозов на подведении итогов голосования.

Машков сменил на посту председателя Александра Калягина, который руководил СТД почти 30 лет. Всего в голосовании участвовало 208 делегатов со всей России.

Машкову 60 лет. Он один из самых востребованных российских артистов. Окончив Школу-студию МХАТ, курс Олега Табакова, Машков остался верен своему учителю. Он много играл и ставил в "Табакерке", в МХТ имени А. П. Чехова. После смерти Табакова в 2018 году актер возглавил его театр, который теперь называется Театр Олега Табакова, а также руководит камерной сценой театра на улице Чаплыгина и школой Табакова для начинающих артистов.

Машков переиграл десятки ролей - был и вором, и банкиром, и трогательным отцом, и безжалостным убийцей. Среди самых известных фильмов с его участием - "Лимита", "Американская дочь", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Край", "Кандагар" и телесериал "Ликвидация".