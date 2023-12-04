Эрмитаж создаст клуб цифровых меценатов для внедрения современных технологий

По словам гендиректора музея Михаила Пиотровского, Эрмитаж готовит новую коллекцию NFT, связанную с реставрацией произведений искусства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж занялся созданием клуба цифровых меценатов, который будет помогать внедрению современных технологий в музее и развитию цифровой культуры. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский во время интернет-встречи во "ВКонтакте" в рамках ежегодных Дней Эрмитажа.

"У нас большое дело с цифровым развитием, мы делали эксперимент, сделали новый тип NFT - неразменных токенов, связанных с реставрацией. Их продали, чтобы деньги шли на реставрацию. Сейчас создаем клуб цифровых меценатов - людей, которые будут помогать цифровому развитию Эрмитажа, приоритетным, пионерским направлениям", - сказал Пиотровский.

Он пояснил, что человек или компания, приобретая эрмитажные NFT, сначала становится кандидатом в клуб цифровых меценатов. "А дальше клуб уже состоит из людей, которые дают большие деньги или вносят большой вклад. Например, есть компании, которые в нашей школе искусств создают лабораторию искусственного интеллекта", - уточнил гендиректор Эрмитажа.

Пиотровский напомнил, что совместно с Европейским университетом создана школа искусств, где есть отдельная кафедра искусственного интеллекта. Она будет активно участвовать в обсуждении с меценатами вопросов, касающихся цифрового развития Эрмитажа.

По его словам, музей планирует раз в год собираться с членами клуба, чтобы "обсуждать не вопросы искусства, а то, каким образом цифровая культура может быть использована Эрмитажем и, с другой стороны, в какой степени Эрмитаж, его деятельность может исправлять цифровую культуру, потому что цифровая культура в принципе однобока, а мир значительно богаче".

Виртуальные ценности

В сентябре 2021 года Государственный Эрмитаж впервые принял участие в NFT-аукционе по продаже цифровых копий произведений из своей коллекции, на котором выручил $444,5 тыс. В лимитированную цифровую коллекцию "Ваш токен хранится в Эрмитаже" вошли лично подписанные Михаилом Пиотровским цифровые копии произведений из коллекции музея "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.

NFT (non-fungible tokens) - виртуальный актив, невзаимозаменяемый токен, в данном случае - с цифровым произведением искусства. Цифровой сертификат хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио и любые другие цифровые товары. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой.

Пиотровский рассказал, что музей готовит новую коллекцию NFT, связанную с реставрацией произведений искусства.

"Сначала мы выпустили коллекцию просто так, на самой волне: мы сделали картины, я их надписал, они стали уникальными, мы их продали как репродукции с моей подписью. Теперь мы придумали, исходя из смысла NFT, уникальную вещь - картина до реставрации и после реставрации. Репродукция картины до реставрации оказывается уникальной репродукцией". - сказал он.