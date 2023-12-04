Машков назвал одной из задач СТД восстановление доверия к "Золотой маске"

Народный артист РФ отметил, что некоторые проекты утратили доверие как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны государства и спонсоров

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Владимир Машков, избранный на должность председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ, назвал одной из задач объединения возвращение доверия к Российской национальной театральной премии "Золотая маска". Об этом он заявил на внеочередном съезде СТД.

"Отдельного внимания заслуживает, конечно, вопрос о деятельности фестивалей и премий. Это очень острый вопрос, который стоит в последнее время. Я считаю, что нужно переосмыслить и перезагрузить некоторые действующие проекты Союза театральных деятелей, прежде всего вернуться к целям, которые лежали в основе создания", - сказал Машков.

Он отметил, что некоторые проекты утратили доверие как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны государства и спонсоров. "Например, фестиваль "Золотая маска". Наша общая задача - коллегиально, обсудив все проблемы, это доверие вернуть", - добавил новый глава СТД.

В конце августа союз принял решение выйти из АНО "Премия и фестиваль "Золотая маска" и создать собственную исполнительную дирекцию "Золотой маски". В сентябре председатель СТД Александр Калягин принял на себя обязанности президента театральной премии.

О других задачах

Первостепенной задачей Машков считает создание возможностей для развития молодых артистов, их трудоустройства, а также поддержки мастеров сцены, тех, кто посвятил жизнь театру. Новый глава СТД убежден в необходимости интеграции в театральное сообщество новых регионов России. Важным элементом развития театральной сферы он назвал формирование профессионального кадрового резерва, обращение к науке, в частности к психологии, которая делает невероятные открытия в познании человека. Машков также предложил развивать просветительскую деятельность, в том числе направленную на работу с детьми и подростками, помогать развитию региональных театров.

"Я хочу поблагодарить глубокоуважаемый съезд за доверие и за такую высокую честь. Это будет огромная ответственность, как это было всегда, ответственность возглавлять театральное сообщество России, которому на данный момент без малого 150 лет", - обратился Машков к участникам съезда. Он также отметил, что Александр Калягин, который возглавлял СТД 27 лет, всегда делал все возможное для развития театров России и тонко чувствовал их нужды.

Внеочередной съезд СТД выбрал худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова председателем Союза театральных деятелей РФ. Он оказался единственным кандидатом на этот пост после того, как остальные представители театральной сферы взяли самоотвод, в частности, народный артист РФ Александр Лазарев, директор Театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок и гендиректор Большого театра Валерий Гергиев.