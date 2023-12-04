Песня из сериала "Слово пацана" возглавила чарт Apple Music на Украине

Трек исполняется на татарском языке

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Трек "Пыяла" группы из России "Аигел", звучащий в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", возглавил список наиболее часто прослушиваемых песен в сервисе Apple Music на Украине. Об этом свидетельствует рейтинг, ежедневно публикуемый сервисом.

Песня исполняется на татарском языке (события сериала происходят в конце 1980-х годов в Казани).

Ранее украинские пользователи начали активно обсуждать в соцсетях российский телесериал, несмотря на то, что официально на Украине его не показывают. В связи с этим точных данных относительно популярности сериала в стране нет.

Онлайн-премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" состоялась 9 ноября. Перед этим проект получил три награды на фестивале онлайн-кинотеатров " Новый сезон" . Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие традиционным ценностям.

В ноябре в топ вирусных треков в западном музыкальном стриминговом сервисе Spotify попала песня "Мой мармеладный" Кати Лель.