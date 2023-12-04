В Якутии на фестивале короткометражек выиграла лента "Эт эрбэс эбэтэр этэрбэс"

Лучшим социальным видеороликом стал "Дворник" режиссера Юлиана Владимирова

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Картина "Эт эрбэс эбэтэр этэрбэс" режиссера Никиты Давыдова получила Гран-при на III Республиканском фестивале короткометражных фильмов "Республика кино", передает корреспондент ТАСС.

"Это лучший проект из всех предъявленных. Гран-при фестиваля - "Эт эрбэс эбэтэр этэрбэс", Никита Давыдов", - объявил на церемонии закрытия директор государственной национальной кинокомпании "Сахафильм" Алексей Егоров.

Съемки фильма в жанре сатирической комедии прошли в течение трех дней в феврале этого года в селе Абага Амгинского района Якутии. Особую сложность вызывали морозы, температура понижалась до минус 55 градусов. Сам режиссер не смог присутствовать на награждении, награду получила команда, работавшая над фильмом. По словам команды, фильм каждый зритель поймет по-своему, двойственность фильма выражается также в игре слов: с якутского "этэрбэс" переводится как "торбаса", то есть мягкие сапоги из шкур, а "эт эрбэс" - "давай резать мясо". Фильм приглашен принять участие в российском фестивале короткометражного и дебютного кино "Короче".

Лучшим социальным видеороликом стал "Дворник" режиссера Юлиана Владимирова. Лучшим анимационным фильмом признана картина Clay soul ("Пластилиновая душа") режиссера Дамира Сусликова, лучшим документальным фильмом - "Этолия" режиссеров Виктории Кычкиной и Зарины Атласовой. Награду за лучший игровой фильм получила работа "Часы & картина и цветок" Евгения Слепцова.

На фестивале рассмотрели свыше 30 работ. Заявки принимались в нескольких категориях: игровой фильм, документальный фильм, анимационный фильм и социальный видеоролик. Хронометраж - до 30 минут, участники - из различных районов Якутии, в том числе арктических.

Республиканский фестиваль короткометражных фильмов "Республика кино" прошел впервые в 2021 году. Организатор фестиваля - кинокомпания "Сахафильм" при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Основной площадкой фестиваля выступил исторический парк "Россия - моя история" в Якутске. В этом году он прошел с 1 по 4 декабря. В рамках фестиваля состоялись мастер-классы якутских кинематографистов и приглашенных членов жюри из Киргизии и Москвы.